Bán tạp hóa doanh thu 500 triệu đồng/năm, kê khai thuế 6 tháng một lần, chủ hộ có phải đóng BHXH bắt buộc không: Cơ quan BHXH trả lời

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải thắc mắc của ông Lê Văn Hưu (tỉnh Phú Thọ), một chủ hộ kinh doanh tạp hóa có doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm, thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai (6 tháng một lần).

Chủ hộ kinh doanh này thắc mắc, ông có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ thông tin: Căn cứ theo điểm m khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025: "Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tham gia theo quy định của Chính phủ" là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định:

"Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh quy định tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

a) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

b) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01 tháng 7 năm 2029".

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ quy định trên, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, với những thông tin ông Lê Văn Hưu cung cấp, ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH hiện hành.