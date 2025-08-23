Bảng chi tiêu viết tay của ông bố 21 tuổi khiến nhiều người “mắt tròn mắt dẹt”

Những cặp vợ chồng đang nuôi con nhỏ, chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ sự thật: Chi phí cho con nhiều khi “vượt” ngân sách, muốn cắt giảm cũng không được vì chẳng ai nỡ, nhưng nếu cứ duy trì mức chi tiêu như vậy cũng không ổn. Tình trạng này gọi là tiến thoái lưỡng nan có lẽ cũng không sai, nhất là với những người lần đầu làm cha, mẹ.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một ông bố Gen Z cũng thắc mắc về chi tiêu cho con đầu lòng hiện được 9 tháng tuổi. Nhìn bảng liệt kê chi phí hàng tháng cho con của anh, nhiều người khỏi ngạc nhiên.

Tài chính có hạn, vẫn chi 13.557.000 đồng/tháng cho riêng con

Trong bài tâm sự của mình, ông bố này cho biết: “Em năm nay 21 tuổi, là con trai nên cũng không rành lắm về chuyện chi tiêu cho con. Con em hiện 9 tháng tuổi, đang trong giai đoạn ăn dặm và đang gửi cho ông bà ngoại chăm vì bọn em đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật.

Hoàn cảnh thì cũng khó khăn, làm bên này lương không thấp nhưng cũng còn đang trả nợ nên không mấy dư dả.

Điều em băn khoăn là chi phí cho con hàng tháng thế này đã hợp lý chưa. Trước giờ vợ em giấu không chịu nói, lần này em hỏi kỹ mới biết…”.

Các khoản chi tiêu hàng tháng cho riêng con mà ông bố Gen Z chia sẻ

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, có thể thấy tổng số tiền mà vợ chồng này chi cho con là 13.557.000 đồng/tháng. Nhiều người cho rằng đây không hẳn là một con số quá cao đến mức phi lý, nhưng nếu tài chính chưa thực sự dư dả thì vẫn cắt giảm được. Bởi nuôi con là chặng đường dài, cần cân đối với thu nhập của bố mẹ chứ không phải cứ chi mạnh tay là tốt.

“Nhà mình nuôi 2 bạn sinh đôi 1 tuổi đây, 5-7 triệu/tháng thôi. Nói chung tiền nuôi con thì không bao giờ là đủ đâu vì ai cũng muốn cho con những thứ tốt nhất, nhưng phải lựa cho phù hợp với tình hình tài chính của bố mẹ nữa chứ mới 9 tháng mà hết gần 14 triệu cho 1 bé thì hơi cao đấy” - Một người chia sẻ.

“Chi tiêu kiểu này là kiểu nuôi con nhà giàu rồi. Không cần nước pha sữa, nước giặt đổi loại khác, nước rửa bình 1 chai phải dùng được mấy tháng, hoa quả 60k/ngày thì 1 bé 9 tháng không thể ăn hết được, 1 triệu bánh ăn dặm cũng đang quá nhiều có khi phải ăn được 2-3 tháng” - Một người chỉ đích danh những khoản đang chưa hợp lý.

“Con chị đang 19 tháng, để chị note lại cho em tham khảo nhé.

1. Nước pha sữa: Không cần, nhà có vòi lọc nước thì đun sôi lên là được.

2. Nước giặt đồ cho bé: 1 bịch 4kg khoảng 250k xài lâu lắm, mấy tháng mới hết.

3. Dầu ăn dặm: Bé ăn dặm nên ăn mỡ (heo, gà, cá) hơn là dầu, nhưng có là dầu cũng không tới mức 1 tháng 4 chai.

4. Sữa chua cho trẻ con: 45k/lốc, tháng 4 lốc.

5. Nước rửa bình: Mua 1 chai sau mua túi đổ vào cho tiết kiệm.

7. Hoa quả: Không thể hết 60k/ngày được kể cả hoa quả nhập, bé 9 tháng nếu không ăn xế sữa chua thì ăn trái cây, cho là ăn kiwi vàng đi thì mua siêu thị căng nhất cũng chỉ 40k/quả” - Một mẹ bỉm sữa phân tích.

Nên chuẩn bị tài chính thế nào để sẵn sàng cho việc có con?

“Có bao nhiêu tiền thì mới đủ để có con?” là câu hỏi không có đáp án chung, đúng với tất cả vì mỗi người một quan điểm, một cách nuôi con. Chưa kể nhu cầu đầu tư, chăm sóc con nhỏ cũng chẳng ai giống ai.

Ảnh minh họa

Bởi thế, bạn phải là người tự tìm ra một con số cụ thể cho câu hỏi này, để giải tỏa căng thẳng và sẵn sàng cho hành trình làm mẹ phía trước. Tuy nhiên nếu vẫn còn hoang mang, chẳng biết tính toán ra sao làm sao trong việc chuẩn bị tài chính trước khi có con, bạn có thể tham khảo 2 gợi ý dưới đây.

1 - Mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản

Nhắc tới bảo hiểm thai sản, nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng đây là một loại bảo hiểm độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm thai sản chỉ là một quyền lợi bổ sung của bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe.

Trong trường hợp bản thân đang có dự định “thả bầu”, bạn nên mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản để được chi trả chi phí thăm khám trong quá trình mang thai và sinh con.

Ảnh minh họa

Để được chi trả và nhận quyền lợi ở mức tối đa khi mua bảo hiểm thai sản, bạn cần tìm hiểu và nắm rõ khái niệm “thời gian chờ”. Phần lớn các sản phẩm bảo hiểm thai sản hiện nay đều áp dụng mức thời gian chờ là 270 ngày. Điều này có nghĩa là nếu bạn sinh con trong vòng 270 ngày sau khi mua bảo hiểm thai sản, bạn có thể sẽ không được tối đa quyền lợi của bảo hiểm thai sản.

Chính bởi vậy, thời điểm hợp lý nhất để mua bảo hiểm thai sản chính là khoảng từ 1 - 1,5 tháng trước khi “thả bầu”, nhớ nhé!

2 - Lên kế hoạch tiết kiệm một khoản riêng phục vụ công cuộc bỉm sữa

Cần nhấn mạnh rằng đây là khoản tiết kiệm độc lập, chỉ dùng để phục vụ việc nuôi con chứ hoàn toàn không còn mục đích nào khác ở đây. Chính bởi thế, bạn cần tự mình làm rõ 3 vấn đề dưới đây:

- Mình sẽ nuôi con bằng sữa mẹ 100% hay kết hợp sữa mẹ và sữa công thức?

- Khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, có thể nhờ ông bà hỗ trợ trông cháu để mình đi làm lại không, hay sẽ phải thuê giúp việc?

- Mình muốn nuôi con theo kiểu “tiết kiệm tối đa” hay “chi mạnh hết mức”?

Tự làm rõ được những vấn đề này rồi, tự khắc bạn sẽ tìm ra được mức ngân sách cho việc nuôi con hàng tháng, từ đó biết được con số cần tiết kiệm ngay từ bây giờ để sẵn sàng đón thiên thần nhỏ.