Về quê 3 tháng, chi phí không rẻ như tưởng - cặp vợ chồng sốc với bảng chi tiêu thực tế

Từ ý tưởng sống xanh – đến quyết định “về thử”

“Chúng tôi không phải dân cuồng phong trào bỏ phố. Nhưng sau dịch, tôi bắt đầu thấy nhịp sống thành phố quá mệt mỏi. Vợ chồng tôi đều làm việc online, nên nảy ra ý định về quê sống thử vài tháng để đổi không khí, đồng thời lên kế hoạch dài hạn cho tương lai”, anh Dũng chia sẻ.

Địa điểm họ chọn là một huyện ven đô - cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 tiếng chạy xe máy. Gia đình có một căn nhà cũ, rộng khoảng 80m², có vườn cây ăn trái sẵn. “Tưởng là về quê sẽ bớt chi tiêu, nào ngờ sau 3 tháng, tôi mới hiểu sự thật không dễ chịu như mình tưởng tượng”, chị Trang kể.

Bảng chi tiêu 3 tháng: Không hề nhẹ ví như dự tính

Khoản mục Chi phí trung bình/tháng (VND) Ăn uống tại nhà 5.200.000 Đi lại (xăng, xe máy bảo trì) 2.000.000 Mua thực phẩm đặc sản gửi bạn bè 1.000.000 Internet, điện, nước 1.800.000 Sửa sang nhà cửa, đồ dùng 2.500.000 Mua thêm vật dụng làm vườn 1.200.000 Y tế, thuốc bổ, khám sức khỏe 1.000.000 Chi tiêu linh tinh khác 1.500.000 Tổng mỗi tháng 16.200.000

Tổng 3 tháng: 48.600.000 đồng

Ba điều họ không lường trước khi về quê sống thử

1. Chi phí “ẩn” đến từ nhà cũ và đồ dùng thiếu thốn

Dù không mất tiền thuê nhà, nhưng căn nhà cũ ở quê thiếu tiện nghi và cần sửa lại khá nhiều để sống thoải mái: từ thay bóng đèn, sửa vòi nước, mua lại bếp từ, nồi cơm, đến mua chăn gối, màn chống muỗi.

“Chúng tôi không mang theo nhiều đồ vì nghĩ ở quê có sẵn. Nhưng hóa ra mọi thứ đều phải mua mới hoặc thay lại vì hỏng hóc”, anh Dũng nói.

2. Chi phí đi lại và kết nối xã hội không hề rẻ

Sống ở quê, mỗi khi cần gặp bạn bè, lên thành phố lấy hàng, hay đi khám bệnh, họ phải chạy xe khá xa. Mỗi chuyến đi đều tốn thời gian và tiền xăng.

Ngoài ra, “vì ở quê yên tĩnh quá nên mỗi lần có ai ghé chơi, mình lại muốn đãi món ngon – cũng tốn kha khá, chưa kể hay đặt mua đặc sản gửi biếu bạn bè”, chị Trang kể.

3. Sự trống trải tinh thần và khó giữ kỷ luật làm việc

“Ở quê yên tĩnh nhưng cũng dễ khiến mình mất động lực. Làm việc online ở không gian thiếu tiện nghi, đôi lúc khiến cả hai vợ chồng cảm thấy như đang ‘nghỉ giữa chừng’ chứ không phải sống thật sự”, anh Dũng thú nhận.

Vậy về quê có phải là lựa chọn sai?

Không hoàn toàn. Theo họ, “cuộc sống ở quê có nhiều điểm tốt: không khí trong lành, ăn uống lành mạnh, ít căng thẳng giao thông. Nhưng để sống lâu dài, bạn cần chuẩn bị nhiều hơn tưởng tượng”.

Những điều họ rút ra sau 3 tháng:

- Nếu nhà cũ thì cần tính kỹ chi phí cải tạo – đôi khi bằng nửa năm thuê nhà ở phố.

- Chi tiêu ở quê không rẻ nếu bạn vẫn giữ thói quen tiêu dùng của người thành phố.

- Không gian sống quá yên tĩnh có thể khiến người quen nhịp sống đô thị cảm thấy… cô đơn hoặc tụt cảm hứng.

Lời khuyên cho những ai định “về quê sống thử”

- Lập bảng ngân sách chi tiết trước khi đi, bao gồm cả các khoản phát sinh như sửa chữa nhà cửa, thiết bị làm vườn, chăm sóc sức khỏe.

- Đừng mang kỳ vọng "sống rẻ" quá mức, vì môi trường mới luôn có chi phí khởi tạo ban đầu.

- Thử sống từ 1 đến 3 tháng trước khi quyết định bán nhà – nghỉ việc – rời phố hoàn toàn.

- Chuẩn bị tinh thần sống chậm và đối mặt với khoảng lặng, nhất là với những người quen sự náo nhiệt đô thị.

- Xác định rõ mục tiêu: Về quê để sống lâu dài, nghỉ hưu, hay chỉ là giai đoạn chuyển tiếp? Việc này sẽ quyết định toàn bộ kế hoạch tài chính và tinh thần của bạn.

Về quê không phải ai cũng hợp

“3 tháng sống ở quê không làm chúng tôi vỡ mộng, nhưng buộc chúng tôi tỉnh táo hơn. Không gian sống tốt không chỉ là nơi rẻ hơn – mà còn là nơi phù hợp với thói quen, công việc và khả năng tài chính của bạn”, chị Trang nói.

Cặp vợ chồng này quyết định quay lại thành phố sau 3 tháng “thử nghiệm”. Nhưng họ không tiếc quãng thời gian đó – bởi nó giúp họ xác định lại giá trị mình thật sự cần: không gian sống ổn định, không quá xa tiện nghi, và một nhịp sống vừa đủ cân bằng.