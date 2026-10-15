Bảng giá xe máy Honda SH mode 2027 mới nhất tháng 10/2026

Honda Việt Nam giới thiệu SH mode 2027 ngày 18/9/2026 và mở bán tại hệ thống HEAD trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026. Xe có 4 phiên bản. Bản Tiêu chuẩn có giá đề xuất 59.684.727 đồng, bản Cao cấp 64.692.000 đồng, bản Đặc biệt 65.870.182 đồng và bản Thể thao 66.361.091 đồng. Các mức giá này đã gồm VAT 8% và đang được niêm yết trên website Honda Việt Nam.

Honda SH mode 2027 tại đại lý

So với SH mode 2026 bán trong tháng 9/2026, giá đề xuất của cả 4 phiên bản đời 2027 đều tăng cùng một mức là 2.356.364 đồng. Chẳng hạn, bản Tiêu chuẩn tăng từ 57.328.363 đồng lên 59.684.727 đồng, bản Thể thao tăng từ 64.004.727 đồng lên 66.361.091 đồng.

Tại đại lý, giá bán thực tế lại gần như không thay đổi. Khảo sát tại một số đại lý được công bố trong tháng 10/2026 cho thấy SH mode 2027 được bán cao hơn giá đề xuất khoảng 4,5 - 7,04 triệu đồng. Bản Thể thao có mức chênh cao nhất.

Giá xe máy Honda SH mode 2027 tại đại lý tháng 10/2026 (đơn vị: đồng)

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Thể thao Xám đen / Trắng đen 66.361.091 73.400.000 +7.038.909 Đặc biệt Bạc đen / Đen / Xanh đen 65.870.182 71.800.000 +5.929.818 Cao cấp Đỏ đen 64.692.000 69.200.000 +4.508.000 Tiêu chuẩn Đỏ đen / Trắng đen 59.684.727 66.200.000 +6.515.273

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Giá xe có thể thay đổi tùy theo đại lý, khu vực và thời điểm bán xe.

Thay đổi lớn nhất của SH mode 2027 nằm ở động cơ. Xe dùng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 124,8cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, lượng khí thải giảm đến 40% so với phiên bản trước. Động cơ cho công suất tối đa 8,2kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,16 lít/100km.

Đây cũng là lần đầu SH mode có màn hình TFT 4,2 inch. Hộc đồ phía trước được nâng cấp cổng sạc USB Type-C. Khóa thông minh Smart Key có thêm tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện, lần đầu được Honda Việt Nam trang bị. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED mới và chi tiết mạ chrome kéo dài từ cụm đèn xuống thân xe. Thân xe có logo “SH” dạng 3D.

Về màu sắc, bản Thể thao có màu Trắng đen mới và Xám đen. Bản Đặc biệt có màu Xanh đen mới đi kèm logo vàng kim, cùng hai màu Đen và Bạc đen sơn mờ. Bản Cao cấp chỉ có màu Đỏ đen, còn bản Tiêu chuẩn có Đỏ đen và Trắng đen. Bản Tiêu chuẩn dùng phanh kết hợp CBS, ba bản còn lại có phanh ABS ở bánh trước.

SH mode 2027 giữ khung dập hàn eSAF, khối lượng bản thân 116kg, chiều cao yên 765mm. Cốp dưới yên có dung tích 18,5 lít và bình xăng 5,6 lít.