Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 9/2025

08-09-2025 - 20:53 PM | Thị trường

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 9, xe tay ga SH Mode vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, thể thao và đặc biệt. Kèm theo đó có 8 tùy chọn màu sắc: Đỏ, trắng, đen, xanh đen, xanh, đỏ đen, xám đen và bạc đen.

Giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp đang có giá bán 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá bán 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có giá bán 63.808.363 đồng.

Honda SH Mode phiên bản đặc biệt (Ảnh: Honda)

Honda SH Mode là mẫu xe ga cao cấp, sở hữu ngoại hình thon gọn, trẻ trung, mang đậm nét châu Âu sang trọng. Không những thế, xe SH Mode còn ghi điểm với người dùng nhờ khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van mạnh mẽ và được hãng Honda trang bị nhiều tính năng hiện đại, mang đến những trải nghiệm lái xe đầy thú vị.

Theo ghi nhận, giá xe máy SH Mode tại các đại lý trong tháng 9 này có sự điều chỉnh, tăng mỗi phiên bản từ 1.000.000 - 2.000.000 triệu đồng. So với giá đề xuất, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 7.168.000 - 8.591.637 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 64.300.000 7.168.000
Xanh 57.132.000 64.300.000 7.168.000
Trắng 57.132.000 64.300.000 7.168.000
Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727
Đỏ đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727
Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545
Đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545
Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 72.400.000 8.591.637

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của các đại lý Honda và khu vực bán xe.

Theo Văn Hải/VTC News

