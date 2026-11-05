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Bằng Kiều hát “nơi tình yêu bắt đầu” tặng ông Trịnh Văn Quyết, trước đó từng chốt cọc cùng lúc 3 căn hộ tại dự án trọng điểm của FLC

| | Bất động sản

Những giai điệu da diết của ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” qua giọng hát Bằng Kiều đã khép lại đêm tiệc “Muôn ánh sao xanh” kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC.

Tại đêm tiệc “Muôn ánh sao xanh” kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC, ca sĩ Bằng Kiều xuất hiện ở những khoảnh khắc cuối chương trình bằng giọng hát đầy cảm xúc.

Những tâm sự chân thành cùng giai điệu da diết của ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” qua giọng hát nam ca sĩ Bằng Kiều để lại nhiều cảm xúc về niềm tin, những khởi đầu mới và sự gắn kết bền chặt.

Được biết, ca sĩ Bằng Kiều luôn là vị khách mời khá đặc biệt xuất hiện tại các sự kiện của Tập đoàn FLC. Một trong những lần xuất hiện đáng chú ý là vào tháng 4/2021, khi Bằng Kiều cùng Minh Tuyết tham gia đêm nhạc “Chuyện tình yêu” tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trên sân khấu, Bằng Kiều mở màn bằng ca khúc “Trái tim bên lề”, sau đó lần lượt thể hiện các bản nhạc gắn với tên tuổi như “Cơn mưa băng giá”, “Cánh hồng phai”. Nam ca sĩ cũng kết hợp cùng Minh Tuyết và Dương Hoàng Yến trong những tiết mục song ca, trong đó có “Nơi tình yêu bắt đầu”.

Đêm nhạc nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí mà FLC triển khai tại Sầm Sơn trong mùa du lịch hè năm 2021.

Bằng Kiều mở màn bằng ca khúc “Trái tim bên lề” trong đêm nhạc “Chuyện tình yêu” tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đến tháng 1/2022, Bằng Kiều tiếp tục xuất hiện tại đêm gala trong khuôn khổ giải Bamboo Airways Golf Tournament 2022, tổ chức ở FLC Golf Links Quảng Bình. Chương trình diễn ra tối 15/1/2022, nhân dịp kỷ niệm 1.095 ngày Bamboo Airways cất cánh.

Tại đây, nam ca sĩ cùng Tuấn Hưng mang đến những ca khúc quen thuộc như “Cơn mơ băng giá”, “Đổi thay”, “Trái tim bên lề” và “Độc thoại”. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng khác như Hương Giang, Huyền My, Huệ Thương, Phúc Tiệp cùng các nhạc sĩ, diễn viên và người mẫu.

Không chỉ có mối liên hệ với FLC trên phương diện nghệ thuật, Bằng Kiều còn từng trở thành khách hàng của tập đoàn này tại một dự án tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Tháng 6/2025, nam ca sĩ gây chú ý khi tiết lộ quyết định đặt cọc cùng lúc 3 căn hộ tại Hausman Premium Residences, thuộc khu đô thị FLC Premier Parc, khu vực Đại Mỗ, Hà Nội. Dự án do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Bằng Kiều tiết lộ quyết định đặt cọc cùng lúc 3 căn hộ tại Hausman Premium Residences.

Theo chia sẻ của Bằng Kiều tại sự kiện ra mắt dự án ngày 3/6/2025, anh đã có ý định tìm mua căn hộ ở khu vực phía Tây Hà Nội từ lâu và từng khảo sát nhiều dự án trước khi đưa ra lựa chọn.

Lý do khiến nam ca sĩ quyết định xuống tiền là kiến trúc tân cổ điển, tầm nhìn thoáng, không gian sống và hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện. Đặc biệt, quy mô công trình không quá cao, mật độ cư dân thấp cũng là những yếu tố được anh quan tâm.

Nam ca sĩ cho biết dự định mua các căn hộ liền kề để có thể kết nối không gian, tạo diện tích rộng rãi cho đại gia đình sinh hoạt. Đây cũng là lý do anh lựa chọn mua cùng lúc 3 căn thay vì chỉ một căn hộ riêng lẻ.

Với mức giá tham khảo khoảng 120 triệu đồng/m2 tại thời điểm đó, tổng giá trị 3 căn hộ được ước tính ở mức trên 20 tỷ đồng.

Thế Anh

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