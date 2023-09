Bánh mì Phượng bị phạt 110 triệu, đình chỉ hoạt động từ 3-5 tháng

Ngày 25/9, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Nam và Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì Phượng 2, địa chỉ 02 B đường Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Nam đã có thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt.

Đoàn Kiểm tra của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Nam và Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam làm việc với tiệm bánh mì Phượng.

Theo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm bánh mì Phượng của Viện Pasteur Nha Trang, có 7 mẫu dương tính với khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố và Salmonella spp. 2 loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả heo, thịt heo xíu, xíu mại, rau răm, xà lách, hành, dưa leo. Đây chính là nguyên nhân làm 313 người bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 11/9 vừa qua.

Bánh mì Phượng tại thành phố Hội An được nhiều người đến mua.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ sở bánh mì Phượng 2, thành phố Hội An đã vi phạm 5 quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số bệnh nhân vẫn đang điều trị tại các cơ sở y tế ở thành phố Hội An.

Ông Dương Đạt, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: “Gây ngộ độc trên 5 người nên phải áp dụng hình thức phạt bổ sung, yêu cầu phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động từ 3 đến 5 tháng. Tổng mức phạt tiền cơ sở bánh mì Phượng 2 là 110,5 triệu đồng. Chúng tôi đang chờ họ có báo cáo giải trình, đề xuất nguyện vọng sau khi có kết luật xử phạt bằng văn bản".

Nhiều du khách nước ngoài bị ngộ độc phải nhập viện.

Ngoài ra, cơ sở bánh mì Phượng 2 còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lí ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của tất cả khách hàng bị ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vi phạm của cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng 2, thành phố Hội An.

Dự kiến trong tuần này sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định xử phạt. Cũng theo Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chủ cơ sở bánh mì Phượng 2 đã nghiêm túc nhận sai phạm, chịu trách nhiệm hậu quả, tích cực phối hợp khắc phục sự cố (thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân), chấp hành việc đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính.

Bánh mì Phượng tại thành phố Hội An được du khách trong và ngoài nước ưa thích

Đến thời điểm này, tất cả bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đã xuất viện. Chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng, mong được khách hàng thông cảm, đồng thời cam kết sẽ đem lại những ổ bánh mì tốt nhất, an toàn nhất khi được cho phép mở cửa trở lại.

Trước đó, ngày 11/9, người dân, du khách ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Phượng thì một số người có biểu hiện sốt cao, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài.