Bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất dự án bãi đỗ xe tại Vành đai 1

Ngày 3-9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 824-TB-VP về kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn tại cuộc đối thoại với công dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc đối thoại với các công dân ngày 2-9. Ảnh: Hồng Thái

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị, công khai minh bạch phương án bồi thường

Trước đó, ngày 2-9, tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc đối thoại với các công dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

Sau khi nghe đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến, kiến nghị của các hộ dân và ý kiến của các sở, ngành, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, UBND thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đánh giá cao sự đồng thuận, phối hợp của các hộ gia đình, cá nhân trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Qua đối thoại, ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể, như: Diện tích, vị trí thửa đất; mức bồi thường về đất và tài sản; nghĩa vụ tài chính; điều kiện, hình thức bố trí tái định cư; chính sách hỗ trợ tạm cư; thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao nhà, đất tái định cư.

Dự án được Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai. UBND thành phố luôn chia sẻ với những khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; đồng thời yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, xem xét đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định cuộc sống. UBND thành phố đề nghị các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và phối hợp với chính quyền địa phương để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: Hồng Thái

Về chính sách tạm cư, UBND thành phố cơ bản thống nhất việc hỗ trợ tạm cư bằng tiền đối với các trường hợp tự lo tạm cư tại dự án. Căn cứ vào mốc thời gian bàn giao nhà, đất tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm phê duyệt phương án hỗ trợ tạm cư theo thẩm quyền, quy định.

Khẩn trương rà soát, trả lời đầy đủ kiến nghị của công dân

Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, UBND thành phố giao UBND phường Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát, phân loại và trả lời đầy đủ 129 đơn của công dân. Nội dung trả lời phải cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm có căn cứ pháp lý và phù hợp với hồ sơ thực tế, đồng thời chủ động xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền. Trường hợp công dân chưa thống nhất với nội dung trả lời, UBND phường tiếp tục tổ chức trao đổi, đối thoại, làm rõ; chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở chuyên ngành để xem xét, giải quyết; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND phường Ô Chợ Dừa phải công khai, thông tin cụ thể để từng hộ dân biết, giám sát về: diện tích, loại đất, vị trí đất được bồi thường; giá đất bồi thường, giá bán nhà tái định cư, giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; bồi thường tài sản; các khoản hỗ trợ, nghĩa vụ tài chính; điều kiện, hình thức, số suất và cơ cấu diện tích nhà, đất tái định cư; thời gian chi trả, bốc thăm và bàn giao nhà, đất tái định cư. Việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư phải căn cứ hồ sơ, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và điều kiện thực tế của từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn kiểm tra thực địa, yêu cầu đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Hồng Thái

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện và tổ chức chi trả ngay sau khi phương án được phê duyệt. UBND phường có trách nhiệm rà soát các trường hợp nhà, công trình đã bị cắt xén, ảnh hưởng khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do đó chưa được cấp phép xây dựng.

Hiện trạng sau giải phóng mặt bằng nhà bị cắt xén, phần diện tích nhà còn lại xuống cấp, kết cấu nhà bị ảnh hưởng gây nguy cơ đến an toàn nên các hộ dân tự ý tháo dỡ, xây dựng, sửa chữa mà không được phép của chính quyền địa phương, nay tiếp tục bị thu hồi để thực hiện dự án này; xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình một cách thống nhất, xuyên suốt giữa hai dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

UBND phường Ô Chợ Dừa cũng cần tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ dân di chuyển tài sản, máy móc, hàng hóa; xem xét thời gian di chuyển phù hợp đối với các hộ đang sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tiến độ chung của dự án. Ngoài ra, chủ động phối hợp với UBND phường Thượng Cát thống nhất, thông báo cụ thể thời gian tổ chức bốc thăm và bàn giao đất tái định cư tại thực địa để các hộ gia đình, cá nhân biết, thực hiện.

Phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng tái định cư

Đối với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND phường Ô Chợ Dừa giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định.

Lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Hồng Thái

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và các đơn vị có liên quan xem xét các kiến nghị, đề xuất của UBND phường Ô Chợ Dừa về hỗ trợ tạm cư đối với trường hợp nhận đất tái định cư trong thời gian chờ xây nhà để ở, hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng, về diện tích bồi thường bằng đất ở tại Văn bản số 2013-UBND-BQLDAĐTHT ngày 30-8 và mục 1, 2, 3 phần II Văn bản số 2016-UBND-BQLDAĐTHT ngày 2-9; hướng dẫn UBND phường Ô Chợ Dừa thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đề xuất, báo cáo UBND thành phố đối với nội dung vượt thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 8-9.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố hoàn thành sửa chữa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, điện, nước và các điều kiện cần thiết tại quỹ nhà tái định cư CT1 Xuân La; phấn đấu hoàn thành, bàn giao trong tháng 10-2026 để UBND phường Ô Chợ Dừa bố trí cho các hộ dân. Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND phường Ô Chợ Dừa thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Về phía địa phương tiếp nhận tái định cư, UBND thành phố giao UBND phường Thượng Cát khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư GS1-1 (13,66 ha); phấn đấu hoàn thành, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân trong tháng 12-2026.