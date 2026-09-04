Các “điểm nóng” về trật tự đô thị có diện mạo mới

Những "điểm nóng" dần hạ nhiệt

Các tuyến phố Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt... (phường Nghĩa Đô) trước đây từng là nỗi ám ảnh của nhiều người khi vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh, dựng xe máy kín lối đi, còn lòng đường thì ô tô dừng, đỗ tùy tiện. Vào giờ cao điểm, tại một số khu vực, hàng quán bày bàn ghế sát mép đường khiến lòng đường, vỉa hè càng bị thu hẹp, giao thông trở nên ùn ứ, lộn xộn. Thế nhưng, thời gian gần đây, diện mạo các tuyến phố này đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho thấy, những đoạn vỉa hè trên phố Tô Hiệu từng thường xuyên bị hàng quán chiếm dụng, nay đã thông thoáng hơn. Phương tiện được sắp xếp gọn gàng tại những khu vực được phép. Nhiều hộ kinh doanh chủ động thu gọn biển quảng cáo, không bày hàng hóa lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ. Tại các ngõ trên phố Nghĩa Tân, Nguyễn Khánh Toàn, tình trạng hàng ăn bày bán tràn vỉa hè cũng giảm đáng kể, góp phần trả lại không gian đi bộ và bảo đảm trật tự đô thị.

Phố Nghĩa Tân thuộc phường Nghĩa Đô thời gian gần đây đã gọn gàng và thông thoáng hơn. Ảnh: Hậu Lộc

Tương tự, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Yên Hòa như Nguyễn Khang, Nguyễn Chánh, Vũ Phạm Hàm, Trung Kính, Tú Mỡ, Mạc Thái Tông... có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ quan, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, nên lưu lượng người và phương tiện luôn ở mức lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự đô thị. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của chính quyền địa phương, tình trạng hàng quán lấn chiếm, “vây hãm” vỉa hè đã giảm đáng kể. Hình ảnh xe máy, ô tô dừng, đỗ thành hàng dài dưới lòng đường, hàng quán lấn chiếm vỉa hè đang dần được thay thế bằng diện mạo gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp hơn.

Còn tại phường Hà Đông, tình trạng vi phạm trật tự đô thị như dừng, đỗ phương tiện tùy tiện, lấn chiếm vỉa hè... trên một số tuyến phố trọng điểm cũng từng gây không ít áp lực cho lực lượng chức năng nay đã được cải thiện rõ rệt. Không gian dành cho người đi bộ từng bước được trả lại, phương tiện lưu thông trên đường cũng thuận lợi, thông thoáng hơn.

Chính quyền quyết liệt, người dân tự giác

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, chính quyền các địa phương xác định, công tác quản lý trật tự đô thị phải được thực hiện theo hướng vừa quyết liệt, vừa kiên trì. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công an phường Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị tại Khu đô thị Văn Quán. Ảnh: Hậu Lộc

Theo Thiếu tá Bùi Văn Kiên, Phó Trưởng Công an phường Nghĩa Đô, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Song, mục tiêu của công tác này không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác trong người dân. Bởi để duy trì kết quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Thực tế tại nhiều tuyến phố cho thấy, sau quá trình tuyên truyền, vận động, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tự giác thu dọn hàng hóa, bàn ghế, sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định. Đây là yếu tố quan trọng giúp việc xử lý vi phạm không chỉ dừng lại ở các biện pháp xử phạt mà còn góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Thành, Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng Công an phường còn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

“Sau quá trình kiên trì tuyên truyền và xử lý, nhiều tuyến phố đã có những chuyển biến tích cực. Thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn”, Trung tá Nguyễn Huy Thành khẳng định.

Trong khi đó, đại diện Chỉ huy Công an phường Hà Đông cho biết, hiệu quả lớn nhất của việc xử lý không chỉ nằm ở việc phát hiện, lập biên bản hay xử phạt vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức và hình thành ý thức tự giác chấp hành trong cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra vào những khung giờ, khu vực thường phát sinh vi phạm; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái phạm.

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, người dân đã cảm nhận rõ hơn những thay đổi trong đời sống hằng ngày. Chị Nguyễn Thị Na (làm việc tại một công ty trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô) cho biết, thời gian gần đây, không gian đi bộ trên tuyến đường đã thông thoáng hơn, việc di chuyển thuận tiện và an toàn hơn. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hùng (phố Dương Lâm, phường Hà Đông) cho rằng, việc kiểm tra, nhắc nhở cần được duy trì thường xuyên để giữ vững diện mạo khang trang, văn minh của tuyến phố.

Thực tế cho thấy tại một số vị trí đôi lúc vẫn có thể xuất hiện những vi phạm cục bộ, mang tính chất thời điểm, nhưng những chuyển biến tích cực trên một số tuyến phố tại các phường Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hà Đông cho thấy hiệu quả rõ nét từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong chấn chỉnh, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn.

Khi mỗi hộ kinh doanh chủ động giữ gìn phần vỉa hè trước cửa nhà, mỗi người dân tự giác dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, cộng đồng cùng lên tiếng trước những hành vi lấn chiếm không gian chung, trật tự đô thị sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà trở thành một phần của nếp sống văn minh. Đó cũng là nền tảng để xây dựng diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.