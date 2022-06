Bão giá càn quét, tiền thuê nhà tại New York chạm mức kỷ lục lên tới cả trăm triệu đồng/tháng

Không nằm ngoài cuộc chiến "bão giá" vào thời điểm chi phí khí đốt, thực phẩm và các hàng hóa khác tăng cao, giá thuê nhà trung bình tại Mỹ cũng đang tăng vọt nhanh chóng, đặc biệt là ở các thành phố lớn.



Theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Douglas Ellima được tờ New York Times đăng tải, giá thuê nhà tại Mỹ đã tăng 2% so với tháng 4 và tăng hơn 25% so với tháng 5/2021. Báo cáo cũng cho biết, tại khu vực quận Manhattan, trung tâm kinh tế và thương mại của New York, giá nhà trung bình đã chạm ngưỡng 4.975 đô la (khoảng 114 triệu đồng) vào tháng 5. Đây cũng là mức giá thuê nhà trung bình cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Giá thuê nhà khu vực Mahanttan lần đầu vượt ngưỡng 4.000 đô la/tháng.

Tuy nhiên, tình trạng "sốt giá" thuê nhà không chỉ tồn tại duy nhất ở Manhattan. Được biết, giá thuê trung bình ở Brooklyn cũng đã tăng lên 3.250 đô la (khoảng 74 triệu đồng)vào tháng 5, tăng 6,5% so với tháng 4 và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở phía tây bắc quận Queens, giá thuê trung bình đã tăng 20,5% trong 12 trở lại đây từ 2.737 đô la (khoảng 62,9 triệu đồng) vào tháng 5 năm 2021 lên 3.297 (75,8 triệu đồng) vào tháng 5 năm 2022.



Vào thời điểm này năm ngoái, do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá thuê nhà tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sau khi tình hình đại dịch đã có phần thuyên giảm, giá cả đã trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều người dân New York. Theo một báo cáo của thành phố, 1/2 số hộ gia đình thuê nhà tại các thành phố lớn chi tới 30% thu nhập của họ cho chỗ ở. Trong khi đó, 1/3 còn lại chi tiêu hơn 50% thu nhập cho riêng việc thuê nhà.

Tình trạng "sốt giá" thuê nhà xuất hiện ở nhiều thành phố trung tâm.

Trở lại vào đầu tháng 5, trong một cuộc bỏ phiếu, Rent Guidelines Board đã thông qua sơ bộ việc tăng giá thuê đối với các căn hộ trên toàn thành phố. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho cho phép các chủ nhà có thể tăng giá thuê từ 2%- 4% đối với người thuê ký hợp đồng thuê một năm và tăng giá từ 4%- 6% đối với người thuê ký hợp đồng thuê hai năm.



Cuộc biểu quyết cuối cùng về đợt tăng giá nhà dự kiến sẽ tiếp tục ​​vào tháng 6. Nếu được thông qua, việc tăng giá sẽ được triển khai vào tháng 10. Điều này vô hình chung sẽ khiến cộng đồng người thuê nhà gặp thêm nhiều khó khăn để xoay xở với tình trạng bão giá và lạm phát kỷ lục.

Người dân sẽ tiếp tục điêu đứng vì cơn bão giá và lạm phát sau đại dịch.

Nguồn: NY Times



