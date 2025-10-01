Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Khi rủi ro bất ngờ xảy ra, điều khách hàng quan tâm nhất là bản thân và tài sản được bảo vệ, hồ sơ được xử lý kịp thời, minh bạch. Trong đó, công tác giám định và bồi thường luôn được xem là điểm chạm quan trọng nhất, khẳng định giá trị thiết thực của giải pháp bảo hiểm hiệu quả. Thực tế, đây cũng là khâu đặt ra không ít thách thức cho toàn ngành bảo hiểm, từ kỳ vọng về sự nhanh chóng, minh bạch cho đến quy trình phối hợp đồng bộ và hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Tiên phong trong xu hướng này, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức thành lập phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trên nền tảng dịch vụ vốn đã được tin tưởng nhiều năm với mạng lưới giám định phủ sóng khắp cả nước, hệ thống giám định của Bảo hiểm Bảo Việt nay được hiện đại hóa và chuẩn hóa ở cấp độ cao hơn, mang đến cho khách hàng miền Trung giải pháp bồi thường nhanh chóng, đồng bộ và minh bạch.

Đơn vị đáp ứng công nghệ minh bạch - giám định tại chỗ - dịch vụ tận tâm

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm trung tâm khu vực miền Trung không chỉ xuất phát từ vị trí địa lý thuận lợi và vai trò cửa ngõ kinh tế – giao thông của thành phố, mà còn bởi nơi đây là điểm hội tụ của nhiều hãng xe lớn, cùng hệ thống sửa chữa chất lượng cao.

Phòng Giám định Xe cơ giới 3 kết nối trực tiếp với khách hàng tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đảm bảo khách hàng được tiếp cận dịch vụ ngay tại khu vực, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn khu vực. Trong đó, toàn bộ hồ sơ sẽ được quản lý tập trung và giám định trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ, tốc độ và minh bạch.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ông Đỗ Hoàng Phương

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Hoàng Phương – đại diện Ban lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt nhận định: "Với lượng khách hàng ngày càng tăng tại miền Trung, chúng tôi kỳ vọng phòng Giám định Xe cơ giới 3 sẽ trở thành điểm chạm dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và minh bạch, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ tài sản và tạo giá trị bền vững".

Mô hình bồi thường tập trung khẳng định chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm của Bảo hiểm Bảo Việt

Trước đó, kể từ năm 2016, mô hình giám định tập trung đã được Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm vận hành, hiệu quả của mô hình đã được khẳng định rõ rệt khi tốc độ giải quyết hồ sơ nhanh hơn, quy trình xử lý rõ ràng và hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ bị kéo dài.

Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình quản lý giám định tập trung, mà còn khẳng định định hướng chiến lược đúng đắn của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự an tâm và hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

Thông qua những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bảo hiểm Việt Nam khi liên tiếp được ghi nhận bởi các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Nổi bật là đánh giá xếp hạng tín nhiệm của AM Best với mức B++ (Tốt) về năng lực tài chính, "bbb+" (Tốt) về năng lực tín dụng dài hạn và mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc) theo thang điểm quốc gia Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vinh dự đón nhận danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ" do Chính phủ trao tặng và giải thưởng quốc tế "60 năm Thành tựu Xuất sắc – Ngành Bảo hiểm" từ Global Banking & Finance Review, khẳng định uy tín thương hiệu và dấu ấn phát triển bền vững trên hành trình 60 năm.

