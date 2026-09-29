Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến BHYT, BHXH

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ tháng 9/2026 sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến BHXH, BHYT và các chế độ an sinh xã hội chính thức được triển khai. Đáng chú ý là thay đổi quy trình liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ; quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH và cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để tiếp nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội.

Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT và căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Từ ngày 1/9/2026, quy trình làm giấy tờ cho trẻ sơ sinh sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết nhờ cơ chế liên thông điện tử. Phụ huynh chỉ cần nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng thời đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT và thậm chí là làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu chỉ trong vòng 10 phút và trả kết quả tối đa không quá 3 đến 5 ngày làm việc. Toàn bộ thông báo hẹn trả kết quả đều được cập nhật minh bạch qua tin nhắn điện thoại hoặc ứng dụng VNeID, giúp các bậc cha mẹ tiết kiệm đáng kể công sức đi lại và không phải nộp hồ sơ nhiều lần ở các cơ quan khác nhau.

Chính thức dùng số định danh trên căn cước công dân thay thế mã số BHXH

Một bước tiến lớn trong chuyển đổi số là việc BHXH Việt Nam sẽ loại bỏ mã số bảo hiểm cũ để sử dụng thống nhất số định danh cá nhân hoặc thẻ căn cước công dân trên toàn hệ thống kể từ ngày 1/9/2026. Sự thay đổi này diễn ra trên mọi nền tảng từ ứng dụng VssID, phần mềm xét duyệt đến hệ thống giám định y tế. Cơ quan BHXH khẳng định việc đồng bộ phương thức định danh này hoàn toàn không làm thay đổi lịch sử đóng hưởng hay làm gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh của người dân. Người tham gia chỉ cần chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng VssID và bắt đầu làm quen với việc dùng thẻ căn cước để thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách tiện lợi.

Siết chặt xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người lao động, các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định BHXH sẽ được siết chặt theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/9/2026. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng, các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể đối mặt với hình thức phạt tiền, cảnh cáo, hoặc bị áp dụng các biện pháp bổ sung như tước chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn và trục xuất lao động nước ngoài vi phạm. Điều này nhằm tạo ra một môi trường lao động minh bạch, buộc người sử dụng lao động phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ đóng bảo hiểm, từ đó mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lao động.

Nhận lương hưu và trợ cấp an toàn qua tài khoản VNeID

Bắt đầu từ ngày 28/9/2026, người dân sẽ có thêm một phương thức nhận tiền an sinh xã hội vô cùng hiện đại và bảo mật. Thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID, bạn có thể dễ dàng tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để tiếp nhận trực tiếp lương hưu và các khoản trợ cấp từ nhà nước.

Đây không phải là việc mở một tài khoản ngân hàng mới mà là sử dụng VNeID như một nền tảng xác thực an toàn, giúp các khoản chi trả đến tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, minh bạch. Trong trường hợp chưa kịp thiết lập tính năng này hoặc chưa có ủy quyền, người dân vẫn có thể nhận tiền trợ cấp qua các hình thức truyền thống như trước đây.