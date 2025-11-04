Bão Kalmaegi rất mạnh sắp đổ bộ trực tiếp vào nước ta, 8 tỉnh ứng phó khẩn

Bão có thể giật cấp 14-15 khi đổ bộ vào đất liền

Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh nên cơ quan này dự kiến sẽ phát tin bão khẩn cấp ngay khi bão đi vào Biển Đông (sáng 5/11), đồng nghĩa với việc bão có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam trong vòng 48h tiếp theo. Bão Kalmaegi cũng sẽ trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

Dự báo sáng mai (5/11) bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Dự báo bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khoảng từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Mưa lớn diện rộng khả năng bắt đầu xuất hiện từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 trên khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn với bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các bộ, ngành, yêu cầu ứng phó khẩn với bão Kalmaegi.

Công điện nêu rõ: Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề (tính đến ngày 3/11, mưa lũ làm 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương).

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Đà Nẵng - Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ. Ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu, thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu, thuyền, phương tiện còn hoạt động... Lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Căn cứ dự báo, các địa phương thực hiện cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh...

Cảnh báo tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.