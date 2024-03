Báo lỗ 374 tỷ sau khi Chủ tịch HĐQT bị bắt, LDG muốn bán dự án hơn 8.000 tỷ để trả nợ

CTCP Đầu tư LDG (LDG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ Ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Các dự án gồm dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà do CTCP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư Lô C1 tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Đầu tư LDG làm chủ đầu tư; và các tài sản, dự án khác thuộc sở hữu của Công ty/ công ty con.

LDG cho biết phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm: Hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty/Công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty con.

Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại LDG Grand Miền Trung, quy mô 29 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.036,4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019, Đầu tư LDG nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Hải Duy - chủ đầu tư dự án này. Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Đầu tư LDG cho biết, năm nay, dự án LDG Grand Miền Trung sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh.

Còn khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương là một phần của dự án khu căn hộ LDG Sky. Được biết, dự án khu căn hộ LDG Sky có quy mô 1,8 ha, gồm 5 block cao 30 tầng, tổng vốn đầu tư 4.664 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án LDG Sky sẽ triển khai xây dựng và kinh doanh các sản phẩm còn lại trong năm 2023.

Cả hai dự án Đầu tư LDG mong muốn thoái vốn đều có dấu hiệu đội vốn đầu tư và chậm triển khai. Năm 2021, Công ty cho biết dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có vốn đầu tư 4.655 tỷ đồng, nhưng tới năm 2023, vốn đầu tư được xác định là 8.036 tỷ đồng. Còn dự án LDG Sky, năm 2021 có vốn đầu tư 2.944 tỷ đồng, đến năm 2023 đã đội lên 4.664 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, LDG ghi nhận doanh thu đạt gần 37 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 374 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4 tỷ đồng.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Investment; mã chứng khoán: LDG) về tội "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sau vụ việc, LDG cho biết sự việc chỉ liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác mà LDG đang đầu tư phát triển. Vụ việc của ông Hưng sẽ không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của LDG. Công ty vẫn hoạt động bình thường, các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, giao dịch với đối tác vẫn được thực hiện. Ban tổng giám đốc đã bố trí nhân sự để xử lý các yêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến sự việc, để đảm bảo hoạt động của Công ty đúng kế hoạch và mục tiêu đã thông qua.