Sau khi bị khởi tố, LDG miễn nhiệm toàn bộ chức vụ của ông Nguyễn Khánh Hưng, bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao mới

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch quản trị kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Khánh Hưng. Đồng thời doanh nghiệp này cũng bầu ông Ngô Văn Minh đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12.

Đầu tư LDG cũng thông qua bổ nhiệm ông Trần Công Luận đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 19/12 thay cho ông Ngô Văn Minh lên làm Chủ tịch công ty.

Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình, trình độ cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng đầu quân cho Đất Xanh Group (mã chứng khoán: DXG) và kể từ năm 2004 ông Hưng là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Đến cuối năm 2015, ông Nguyễn Khánh Hưng thay cho ông Vũ Kim Điền giữ vị trí Tổng giám đốc LDG. Cùng với vị trí này, ông Hưng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo tại các công ty con của Đất Xanh. Đến năm 2016, ông Hưng được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Đầu tư LDG đồng thời thôi chức vụ Tổng giám đốc LDG.

Giữa năm 2020, Đất Xanh đã thoái vốn khỏi LDG. Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978 về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.



Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Ngoài việc bị bắt tạm giam nói trên, trong ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán hơn 2,6 cổ phiếu LDG mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch . Giao dịch này sau đó đã bị hủy bỏ, đồng thời cá nhân ông Hưng bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông LDG đã chất vấn ông Nguyễn Khánh Hưng về vi phạm giao dịch “chui” cổ phiếu LDG gây thiệt hại cho cổ đông, ông Nguyễn Khánh Hưng đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cổ đông, khẳng định đây là sơ xuất cá nhân của mình và thư ký. Ông nhấn mạnh không có toan tính hay thủ thuật gì về vấn đề nay, đã làm việc với UBCKNN và nhận quyết định xử phạt.

Sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng bị bắt, Đầu tư LDG cũng đã có công văn rằng vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý Khách hàng, cổ đông, Đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo.

Hiện tại, Đầu tư LDG vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng và các giao dịch với các đối tác vẫn đang được thực hiện. Ban Tổng Giám đốc của LDG đã bố trí nhân sự kịp thời xử lý các yêu cầu, cung cấp các thông tin liên quan ngay sau sự việc để đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn được tiếp diễn bình thường, đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được thông qua.

“LDG Investment cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,… Đồng thời, rất mong nhận được sự cảm thông và đồng hành từ Quý Khách hàng, Cổ đông, Đối tác”, đại diện LDG Investment bày tỏ.