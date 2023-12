Cựu Chủ tịch bị bắt, Đầu tư LDG tiếp tục chậm trả gần 200 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa công bố việc chậm trả 1,8 tỷ đồng lãi trái phiếu và tiền gốc 186,4 tỷ đồng của lô trái phiếu mã LDGH2123002. Lý do là công ty đang sắp xếp dòng tiền và cần thời gian để thanh toán.

Doanh nghiệp này cho biết dự kiến trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi trong tháng 3/2024 và sẽ trả gốc 186,4 tỷ đồng thành hai đợt, trong đó 40% vào tháng 2/2024 và 60% còn sẽ thanh toán vào tháng 3 năm sau.

Trước đó trong báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023, Đầu tư LDG cũng chưa thanh toán lãi cho trái chủ đối với lô trái phiếu mã LDGH2123002. Tổng số tiền lãi phải thanh toán đến hạn khoảng 16,4 tỷ đồng nhưng chỉ mới chi trả gần 1,9 tỷ. Công ty giải trình đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ.

Được biết, lô trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/2021, kỳ hạn 24 tháng có mệnh giá 400 tỷ đồng. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất năm đầu tiên là 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của Đầu tư LDG hơn 4.558 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay tài chính là 1.332 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ các ngân hàng trong nước. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đi vay gần 294 tỷ đồng và trả nợ gốc 190 tỷ.

Liên quan đến Đầu tư LDG, doanh nghiệp cũng mới thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch quản trị kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Khánh Hưng. Đồng thời doanh nghiệp này cũng bầu ông Ngô Văn Minh đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12.

Đầu tư LDG cũng thông qua bổ nhiệm ông Trần Công Luận đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 19/12 thay cho ông Ngô Văn Minh lên làm Chủ tịch công ty.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978 về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.