Bão Matmo cách Biển Đông 650km, đầu tuần tới ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Matmo chỉ còn cách Biển Đông 650km, đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Khoảng ngày 6/10, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Cụ thể, lúc 13h ngày 2/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Matmo gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Matmo trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11.

Tối 3/10, bão Matmo đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11.

Khoảng 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc, di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/h, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 13h ngày 5/10, bão số 11 Matmo không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Tác động của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.