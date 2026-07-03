Bão Maysak đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó mưa lũ

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Theo Cơ quan Khí tượng Hải Nam, rạng sáng 3/7, tâm bão Maysak nằm cách huyện tự trị Lăng Thủy (Lingshui) khoảng 155 km về phía Đông Nam, với sức gió duy trì mạnh nhất đạt khoảng 85 km/giờ. Trước diễn biến của bão, cơ quan khí tượng đã nâng mức cảnh báo lên cấp III trong hệ thống cảnh báo thiên tai gồm 4 cấp của Trung Quốc.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ khu vực giữa thành phố Tam Á và huyện Lăng Thủy vào chiều 3/7. Khi vào đất liền, sức gió của bão dự kiến đạt từ 83-100 km/giờ, tương đương cấp bão nhiệt đới mạnh.

Trước nguy cơ thiên tai, Ban Chỉ huy quốc gia về phòng, chống lũ lụt và hạn hán của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông, đồng thời cử đoàn công tác đến Hải Nam để hỗ trợ địa phương. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp nhằm phòng chống lũ tại ba địa phương này.

Các cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo từ nay đến ngày 4/7, lượng mưa tại 11 thành phố và huyện ở khu vực miền Trung và miền Nam Hải Nam có thể đạt từ 150-250 mm.

Đảo Hải Nam (Trung Quốc) ngừng hoạt động giao thông vì bão Maysak (Ảnh: Xinhua)

Để bảo đảm an toàn, toàn bộ hoạt động giao thông quan trọng trên đảo Hải Nam đã bị gián đoạn. Tất cả các chuyến tàu hỏa đến và rời đảo trong hai ngày 3-4/7 đều bị hủy. Tuyến đường sắt cao tốc vòng quanh đảo, tuyến đường sắt du lịch Tam Á - Lạc Đông cùng hệ thống đường sắt ngoại ô Hải Khẩu cũng tạm ngừng hoạt động. Dịch vụ phà chở hàng qua eo biển Quỳnh Châu cũng tạm ngừng lúc 2h00 ngày 3/7 (theo giờ địa phương, tức 1h theo giờ Việt Nam), dự kiến kéo dài từ 1-2 ngày, tùy vào điều kiện thời tiết thực tế.

Không chỉ Hải Nam, một số tuyến đường sắt cao tốc trên đất liền như Quảng Châu - Trạm Giang, Thâm Quyến - Trạm Giang và Quảng Châu - Mậu Danh, cũng tạm ngừng khai thác trong hai ngày 3-4/7. Các chuyến tàu kết nối với Hải Nam được điều chỉnh hành trình hoặc kết thúc tại ga Bạch Vân hoặc ga Tây Trạm Giang.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mặc dù Maysak không phải là cơn bão có cường độ quá mạnh, song tốc độ di chuyển chậm cùng lượng hơi ẩm lớn có thể gây mưa lớn kéo dài. Kết hợp với gió mùa theo mùa, bão được dự báo sẽ làm gia tăng lượng mưa dọc khu vực "mưa mận" trên lưu vực sông Dương Tử đến đầu tuần tới, khiến nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất gia tăng tại nhiều tỉnh, thành ở miền Nam Trung Quốc.



