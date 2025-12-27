Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chiều 22/12. Ảnh: VGP

Mới đây, hãng tin Sputnik của Nga có bài viết với tiêu đề "Chiến thuật bền bỉ giúp kinh tế Việt Nam năm 2025 thành công bất ngờ". Bài viết nhận định rằng, kinh tế Việt Nam trong năm 2025 vẫn hoàn thành phần lớn những mục tiêu vĩ mô quan trọng, bất chấp các cú sốc lớn từ môi trường bên ngoài, nhất là rủi ro về thuế quan cũng như tình hình biến động tài chính toàn cầu.

Theo đó, Sputnik dẫn lời ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng khoán tại HSBC Việt Nam, khi cho rằng năm 2025 có thể chia thành 2 giai đoạn rõ rệt. Trong đó, chính sách thuế quan của Mỹ là bước ngoặt quan trọng.

Theo vị chuyên gia này, Việt Nam bước vào năm 2025 với tâm thế lạc quan và kỳ vọng nối tiếp đà phục hồi, cũng như tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2024. Thế nhưng, ngay trong quý I, rủi ro thuế quan đã trở thành chủ đề chi phối thị trường, khi Việt Nam (quốc gia có thặng dư thương mại song phương lớn thứ ba với Mỹ) được đánh giá là nước có nguy cơ chịu tác động thuế cao nhất trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, đỉnh điểm là thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế dự kiến lên tới 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Điều này gây chấn động thị trường và làm dấy lên nhiều hoài nghi về khả năng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Chính phủ.

Trên thực tế, sau nhiều vòng đàm phán, mức thuế đối ứng mà Việt Nam phải đối mặt hiện đã giảm xuống quanh mức 19 - 20%, tương đương với nhóm các nền kinh tế đang phát triển khác trong khu vực. Theo Sputnik, mặc dù kết quả cuối cùng của tiến trình đàm phán chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vẫn cho thấy sức bền đáng kể.

Ngoài ra, những số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy đà tăng trưởng GDP tăng dần qua từng quý, thậm chí với quý II và quý III đều cao hơn quý trước. Đáng chú ý, trong bối cảnh môi trường thương mại nhiều biến động, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2025 của Việt Nam vẫn tăng 10% so với cùng kỳ. Hơn nữa, tăng trưởng không chỉ tập trung ở một số lĩnh vực mà còn lan tỏa trên diện rộng.

Theo đó, ngành dịch vụ của Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, nhờ thương mại trong nước, cũng như các hoạt động liên quan đến du lịch. Doanh số bán lẻ trong quý III tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, những ngành vận tải, lưu trú tiếp tục bùng nổ khi lượng khách du lịch quốc tế phục hồi lên khoảng 120% so với mức năm 2019, cao nhất trong nhóm các quốc gia ASEAN.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tiếp tục duy trì tích cực. Cụ thể, tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng năm 2025 của Việt Nam đạt khoảng 33,7 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. FDI từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm từ một số đối tác truyền thống khác. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026 sẽ ra sao?

Việt Nam có tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong năm 2025. Ảnh minh họa

Theo ông Vũ Bình Minh, sang năm 2026, triển vọng kinh tế Việt Nam đan xen giữa thách thức và cơ hội. Cụ thể, những chỉ số sớm như PMI cho thấy tín hiệu tích cực, với PMI tháng 11 duy trì ở mức 53,8 điểm. Con số này phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất. Đơn hàng xuất khẩu mới cũng tăng tốc trong tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy cầu bên ngoài đang dần ổn định.

Ngoài ra, đầu tư công tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện chiếm khoảng 6 - 7% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp, dư địa tài khóa vẫn tương đối rộng khi tỷ lệ nợ công của Việt Nam ở mức thấp nhất khu vực Đông Nam Á, thì việc đẩy mạnh đầu tư công càng trở nên có ý nghĩa chiến lược.

Về dài hạn, việc đa dạng hóa thương mại được xác định là hướng đi then chốt để giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc thuế quan. Mặc dù Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất nhưng Việt Nam đang đẩy mạnh khai thác các cơ hội tại EU và các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, Việt Nam tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và quan hệ đối tác chiến lược đã được ký kết và nâng cấp trong thời gian qua.

Với thị trường tài chính, rủi ro từ các biến động bên ngoài vẫn hiện hữu, đồng thời có thể gây áp lực tạm thời lên cung - cầu ngoại tệ trong nước. Do đó, theo chuyên gia, các doanh nghiệp, nhất trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chủ động hơn trong phòng vệ rủi ro tỷ giá và lãi suất để bảo vệ hiệu quả kinh doanh.

Việt Nam ghi dấu ấn về sức hút đầu tư trong khu vực ASEAN

Nhiều chuyên gia quốc tế bày tỏ sự ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 3/12, tại Hội nghị đối thoại cấp cao Cyberjaya 2025 diễn ra ở Kuala Lumpur, các diễn giả đã thảo luận về khả năng cạnh tranh bền vững của ASEAN và bày tỏ sự ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, khi không chỉ nổi bật với khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư mà còn về năng lực đổi mới.

Tại sự kiện, TS Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN cho biết, khu vực ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể về Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII). Hơn nữa, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã xếp 6 quốc gia thành viên ASEAN nằm trong số 60 nhà đổi mới hàng đầu thế giới. TS Kao Kim Hourn lưu ý rằng, Việt Nam và Indonesia đang "vượt qua mong đợi" trong xếp hạng GII của WIPO. Đáng chú ý, cộng đồng ASEAN đã thu hút khoảng 230 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào năm 2024, với Singapore, Indonesia và Việt Nam đang dẫn đầu.

Cũng tại sự kiện nay, theo TTXVN, ông Ei Sun OH, Cố vấn cấp cao Trung tâm nghiên cứu Thái Bình Dương, nhận định Việt Nam hiện được coi là quốc gia nổi bật nhất ở khu vực Đông Nam Á, khi thu hút nhiều đầu tư nước ngoài và có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao.

Ngoài ra, ông Rushdi Abdul Rahim, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cơ quan tư vấn công nghệ cho Chính phủ Malaysia - MIGHT, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực công nghệ cao, bên cạnh Malaysia và Singapore.