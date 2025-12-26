Hàng triệu người dân sẽ mất 1 quyền lợi liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh kể từ 1/1/2026

Hộ chiếu là một trong những giấy tờ xuất nhập cảnh quan trọng và vô cùng cần thiết, không chỉ với những người thường xuyên đi công tác, du lịch nước ngoài mà cả với những ai có kế hoạch học tập, lao động hay đơn giản là chuẩn bị cho các chuyến đi trong tương lai. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, một quyền lợi liên quan trực tiếp đến việc làm hộ chiếu sẽ chính thức không còn được áp dụng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, chính sách giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu - vốn được nhiều người dân hưởng lợi trong thời gian qua - sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2025. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu không kịp làm hộ chiếu trong năm 2025, người dân sẽ phải quay lại mức lệ phí cũ (cao hơn so với hiện tại).

(Ảnh: NV)

Ưu đãi này được quy định tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025. Theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB được giảm một nửa so với mức thu quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC trước đây. Việc giảm phí không chỉ giúp người dân tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể mà còn thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ các khoản lệ phí này sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc quyền lợi giảm 50% lệ phí sẽ không còn được áp dụng. Với những người chưa từng làm hộ chiếu, hộ chiếu đã hết hạn hoặc có kế hoạch làm mới trong thời gian tới, chi phí thực hiện thủ tục sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: congan.tayninh.gov.vn)

Bên cạnh thông tin về lệ phí, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân cân nhắc lựa chọn hộ chiếu gắn chíp điện tử để tận hưởng thêm nhiều tiện ích lâu dài. Đây là loại hộ chiếu đang được nhiều quốc gia áp dụng và dần trở thành xu hướng chung trong quản lý xuất nhập cảnh hiện đại.

Hộ chiếu gắn chíp cho phép người sử dụng đăng ký cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu lớn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm hoặc mùa du lịch. Ngoài ra, con chíp điện tử được tích hợp trong hộ chiếu còn lưu trữ dữ liệu sinh trắc học đã được mã hóa, góp phần tăng cường bảo mật, hạn chế nguy cơ làm giả và bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn so với hộ chiếu thông thường.

Đáng chú ý, hộ chiếu gắn chíp cũng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được nhiều quốc gia ưu tiên khi xét cấp thị thực. Điều này mang lại lợi thế nhất định cho công dân Việt Nam khi đi du lịch, công tác, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài trong tương lai.

Trong bối cảnh mốc thời gian 31/12/2025 đang đến gần, việc chủ động làm hộ chiếu sớm không chỉ giúp người dân giữ được quyền lợi giảm 50% lệ phí, mà còn tránh tình trạng quá tải hồ sơ vào cuối năm - thời điểm nhiều người mới "chợt nhớ" đến cuốn hộ chiếu của mình. Với những ai đã có kế hoạch ra nước ngoài trong vài năm tới, đây được xem là thời điểm phù hợp để hoàn tất thủ tục, trước khi ưu đãi này chính thức khép lại.