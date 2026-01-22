Báo Nga viết về Đại hội XIV: "Đảng quan tâm đến tất cả"

Bài viết của phó Tổng biên tập báo Sự thật bản in ông Mikhail Kostrikov. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bài viết cho biết, trong 5 năm gần đây, kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP, phản ánh tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, trong đó có vai trò đáng kể của các khoản đầu tư lớn vào những dự án hạ tầng then chốt.

Theo tác giả, một trong những thước đo quan trọng nhất phản ánh thành công phát triển của Việt Nam là những cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân. Báo dẫn Báo cáo Phát triển Con người năm 2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), theo đó Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 tăng 14 bậc so với năm 2022, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức cải thiện tích cực. Kết quả này, theo bài viết, thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,3% theo mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện đạt 74,8 tuổi.

Tác giả cũng mô tả những ngày này, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ và các áp phích tuyên truyền. Hà Nội ngày nay hiện lên như một đô thị hiện đại, với hệ thống hạ tầng và giao thông công cộng phát triển, trong đó có các tuyến xe buýt điện.

Bài viết cho biết, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai, trong đó đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Hãng tin Sputnik của Nga cũng đưa tin, nhiều chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tình cảm đoàn kết, đồng thời đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong 40 năm đổi mới.

Trong điện mừng gửi Đại hội, Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình thực hiện đường lối và xây dựng đất nước.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga bày tỏ niềm tự hào, khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đang tự tin triển khai các nghị quyết của các kỳ Đại hội, qua đó tạo dựng nền tảng vững chắc cho tiến bộ và định hướng phát triển, giữ vững các nguyên tắc, đồng thời không ngừng sáng tạo trong cả đối nội và đối ngoại.

Điện mừng của Đảng nước Nga Thống nhất cho biết Việt Nam và Nga hiện duy trì hợp tác chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, trong đó có các khuôn khổ như Nga - ASEAN và BRICS. Đảng này khẳng định hợp tác giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và hợp tác giữa hai đảng, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước.

Báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga và trang thông tin điện tử kprf.ru của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá tầm nhìn của kỳ Đại hội này khi đặt con người là trung tâm của mọi định hướng phát triển trong tương lai.

Theo kprf.ru , những thành tựu đạt được trong giai đoạn phát triển vừa qua của Việt Nam không thể không khơi dậy niềm tự hào và phấn khởi trong nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

Trong giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt khoảng 6,3%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, Việt Nam đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Các văn kiện trình Đại hội nhấn mạnh rằng, tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn chặt với việc bảo đảm phúc lợi và công bằng xã hội; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho an sinh xã hội và phát triển con người. Mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% vào năm 2025. Tuổi thọ trung bình cũng tăng lên, hiện đạt 74,8 tuổi.

Bài viết cho rằng, những thành tựu đó là kết quả của việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Bài viết về Đại hội XIV trên trang kprf.ru

Từ quốc gia "vững mạnh" đến quốc gia "thịnh vượng"

Theo kprf.ru, ý nghĩa, nội dung cốt lõi của Đại hội XIV là xác lập tầm nhìn cho tương lai. Đại hội XIV được giao trọng trách đưa ra những quyết sách chiến lược quan trọng, nhằm bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đạt được các mục tiêu lớn: đến năm 2030 - mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại; và đến năm 2045 - mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP hàng năm 10%, nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD. Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP dự kiến đạt 28%, năng suất lao động tăng trung bình 8,5% mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm 1–1,5% mỗi năm, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói vào năm 2030. Đồng thời, an ninh lương thực quốc gia cũng sẽ được bảo đảm vững chắc.

Đại hội lần này cũng sẽ thông qua một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực chủ đạo. Bên cạnh đó, phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng được coi là một động lực then chốt. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, "nền kinh tế không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước và đầu tư nước ngoài; mà phải dựa vào nội lực, trong đó khu vực tư nhân là lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo và phát triển quốc gia".

Báo Rossiyskaya Gazeta nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này như một phần của chiến lược dài hạn, nhằm chuyển hóa Việt Nam từ một quốc gia "vững mạnh" thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2045, thông qua việc nâng cao mức sống, việc làm và thu nhập của người dân.

Đáng chú ý, từ "Nhân dân" trong các văn kiện Đại hội được viết hoa và được nhắc đến với tần suất rất cao – một điều không phải ngẫu nhiên. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong đời sống chính trị hiện nay của đất nước, "Nhân dân là gốc", là chủ thể và trung tâm của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương của Đại hội tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục, các thiết chế văn hóa và khuyến khích những con người năng động, sáng tạo.

Nội dung các văn kiện Đại hội XIV cùng các tham luận của đại biểu cho thấy rõ quyết tâm trong việc tiếp tục con đường đổi mới toàn diện, hướng tới tương lai xã hội chủ nghĩa, nhằm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thực sự phồn vinh và hạnh phúc.