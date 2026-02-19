Báo Pháp: Việt Nam có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới năm 2026

Theo các chuyên gia tại William Russell, Việt Nam là quốc gia có chi phí sinh hoạt rẻ nhất dành cho người nước ngoài. Ảnh: Vietnam Tourism.

Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.

Dẫn nguồn từ bảng xếp hạng thường niên của InterNations – nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, báo trên cho biết Việt Nam tiếp tục được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp giữ vị trí này.

Kết quả khảo sát cho thấy 89% người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập của họ đủ để "sống rất thoải mái". Theo InterNations, mức giá hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam được đánh giá là đặc biệt cạnh tranh, từ ăn uống, lưu trú đến giao thông và du lịch.

Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Âu tìm kiếm điểm đến tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trải nghiệm văn hóa phong phú, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc.

Cũng theo báo điện tử này, ẩm thực đường phố là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Việt Nam. Tại Thủ đô Hà Nội và nhiều đô thị lớn, các món ăn đặc trưng như phở, bánh mì hay bún chả có giá dao động từ 1-3 euro. Mức giá này được đánh giá là khó tìm thấy tại nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng khác.

Chi phí lưu trú cũng ở mức thấp. Giường ngủ tập thể trong các nhà nghỉ bình dân có giá từ 5 euro/đêm, trong khi khách sạn và nhà khách truyền thống phổ biến trong khoảng 8–20 euro/đêm. Đây là mức chi tiêu phù hợp với nhiều nhóm khách, từ du lịch bụi đến gia đình. Di chuyển nội địa được nhận định là không gây áp lực lên ngân sách du khách. Vé tháng phương tiện công cộng khoảng 7 euro; giá taxi trung bình dưới 0,5 euro/km; giá xăng khoảng 0,7 euro/lít – thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia châu Âu.

Bên cạnh chi phí sinh hoạt, các hoạt động tham quan cũng được đánh giá là hợp lý. Chuyến du thuyền 2 ngày trên Vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, bao gồm phòng nghỉ trên thuyền, các bữa ăn, chèo kayak và vé tham quan các hang động. Tại Sa Pa, chương trình du lịch khám phá trong 2 ngày đi qua các khu ruộng bậc thang chỉ có giá khoảng 60 euro, đã bao gồm hướng dẫn viên, ăn uống và một đêm nghỉ tại nhà dân.

Việt Nam vào top 10 quốc gia đáng sống với người nghỉ hưu

Trước đó, Bảng xếp hạng năm 2026 do trang web Retraite sans Frontières (Nghỉ hưu không biên giới) công bố cho thấy những điểm đến mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng cuộc sống và khả năng chi trả cho người nghỉ hưu, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 9.

Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là điểm đến hấp dẫn đối với người hưu trí quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường sống đa dạng và chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện. Với mức chi tiêu vừa phải, người nghỉ hưu có thể duy trì cuộc sống thoải mái, ổn định mà không chịu nhiều áp lực tài chính, đặc biệt phù hợp với những người sống bằng lương hưu cố định.

Bên cạnh đó, khí hậu phong phú theo từng vùng miền mang đến nhiều lựa chọn về nơi an cư, từ các thành phố biển nắng ấm, cao nguyên mát mẻ đến những đô thị lớn có hạ tầng phát triển. Hệ thống y tế, nhất là tại các thành phố lớn, đang được nâng cấp với nhiều bệnh viện, phòng khám quốc tế, kết hợp giữa y học hiện đại và các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống, đáp ứng tốt nhu cầu của người cao tuổi.

Việt Nam cũng được đánh giá cao nhờ môi trường sống an toàn, xã hội ổn định và con người thân thiện, hiếu khách. Văn hóa giàu bản sắc, ẩm thực lành mạnh cùng nhịp sống không quá gấp gáp giúp người hưu trí dễ hòa nhập, tận hưởng cuộc sống thư thái và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông, công nghệ và kết nối quốc tế ngày càng thuận tiện, giúp người nghỉ hưu dễ dàng duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè ở quê nhà. Chính sách đối với người nước ngoài dần cởi mở hơn cũng góp phần hình thành các cộng đồng hưu trí quốc tế tại Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi an cư lý tưởng cho tuổi già.



