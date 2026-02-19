Hãng thông tấn Đức: 'Chưa từng có!' Việt Nam lập kỷ lục chỉ trong một tháng đầu năm 2026

Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin, theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta đã khởi đầu năm du lịch mới với một kỷ lục: Gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 1/2026 - con số cao nhất từ trước đến nay trong một tháng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, lượng khách quốc tế đến cũng cao hơn 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo DPA, Việt Nam ngày càng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, trái ngược với các điểm đến khác trong khu vực như Thái Lan và Campuchia - những nơi gần đây ghi nhận lượng khách suy giảm.

DPA nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này là tranh chấp biên giới âm ỉ giữa hai nước láng giềng. Vào năm ngoái, đã xảy ra không ít cuộc đụng độ ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Phú Quốc là một trong những địa điểm nghỉ mát ven biển nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus

Tại sao Việt Nam lại nổi tiếng đến vậy?

Hầu hết khách du lịch đến Việt Nam đến từ các nước châu Á khác, nhưng số lượng du khách từ châu Âu cũng tăng đáng kể.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng việc nới lỏng quy định về thị thực, tăng cường các chuyến bay thẳng quốc tế và sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đường dài trong những tháng mùa đông lạnh giá ở châu Âu là những lý do dẫn đến sự bùng nổ này.

Trên hết, Việt Nam mang đến sự đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và các kỳ nghỉ dưỡng biển.

Du thuyền nhẹ lướt trên khung cảnh biển trời thơ mộng nổi tiếng thế giới của Vịnh Hạ Long. Ảnh: Vietravel

Những điểm thu hút chính là gì?

Theo DPA, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam là Vịnh Hạ Long ở phía bắc, với những vách đá vôi ngoạn mục, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Cũng ở phía bắc nước ta là thủ đô Hà Nội. Khu phố cổ Hà Nội là một “mê cung” đầy màu sắc, sống động với những con hẻm lịch sử, các quán ăn truyền thống, những tòa nhà cổ với kiến trúc Pháp và các quán cà phê hiện đại. "Phố đường tàu" mang đến cảm giác hồi hộp tột độ: nhiều lần trong ngày, một đoàn tàu chạy ngang qua mặt tiền các căn nhà, bàn cà phê chỉ với khoảng cách vài centimet và khiến những du khách ngạc nhiên.

Miền trung Việt Nam thu hút với cố đô Huế, phố cổ Hội An thơ mộng với hàng ngàn chiếc đèn lồng đầy màu sắc và những bãi biển cát dài gần Đà Nẵng.

Trong khi đó, du khách đến khu rừng rậm trên bán đảo Sơn Trà gần đó có thể chiêm ngưỡng một loài động vật độc đáo: voọc chà vá chân đỏ, với bộ lông sặc sỡ và bộ râu trắng đặc trưng, thường được miêu tả là loài linh trưởng đẹp nhất thế giới.

Phố cổ ven biển Hội An rất nổi tiếng với những chiếc đèn lồng truyền thống. Ảnh: IL

Miền nam: Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc

Xa hơn về phía nam là Nha Trang - thành phố biển nổi tiếng nhất Việt Nam, một địa điểm nghỉ dưỡng ven biển với những bãi biển cát dài, nước biển màu ngọc lam và hải sản tươi ngon.

Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị kinh tế sôi động - là điểm khởi đầu cho các tour du lịch đến Đồng bằng sông Cửu Long. Dòng sông chảy ra Biển Đông ở phía nam thành phố và mở rộng thành một vùng đồng bằng rộng lớn với các nhánh sông, đầm lầy và những cánh đồng màu mỡ.

Du khách cũng ngày càng đổ xô đến Phú Quốc - hòn đảo với những bãi biển đẹp như tranh vẽ.

Duy Nguyễn

Theo DPA