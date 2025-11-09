Bão Phượng Hoàng chính thức mạnh lên cấp siêu bão

Theo bản tin mới nhất lúc 16h ngày 9/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 9/11, tâm bão Phượng Hoàng (tên quốc tế là Fung-Wong) ở vào khoảng 14,8 độ vĩ Bắc, 123,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo khoảng chiều tối nay, bão sẽ đổ bộ vào đảo Lu-Dông (Philippines) và khoảng sáng mai (10/11), bão Fung-Wong đi vào Biển Đông. Đây có thể là cơn bão số 14 trong năm nay.

Trong đêm 9/11 và ngày 10/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Phượng Hoàng. Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội, sóng cao từ 4–6 m, sau tăng lên 6–10 m.

Bão Phượng Hoàng đã mạnh lên - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Tại phía Đông khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 6–8 m, hướng gió Bắc đến Tây Bắc. Ngoài ra, đêm nay và ngày mai (10/11), khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, còn vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng lốc xoáy và gió giật cực mạnh.

Dự báo đêm 10/11 và ngày 11/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8–10 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực giữa và phía Bắc Biển Đông cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn, duy trì liên lạc thường xuyên và theo dõi chặt chẽ diễn biến bão.



