Bão số 11 giật cấp 15 đổ bộ, có thể quét qua những tỉnh nào ở miền Bắc, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chiều 5/10 cho biết, hồi 17h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21.0 độ Vĩ Bắc; 109.8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội trên vùng biển sát TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 36 giờ tới

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 04 giờ ngày 06/10 Tây Tây Bắc, 20-25km/h 21,9N-107,8E; trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11 Phía Bắc vĩ tuyến 18,50N; phía Tây kinh tuyến 112,50E Cấp 3: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng 16 giờ ngày 06/10 Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h 22,7N-105,5E; trên khu vực vùng núi phía Bắc Suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6) Phía Bắc vĩ tuyến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 109,50E Cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng

Dự báo tác động của bão

Dự báo đường đi của bão số 11 mới nhất. Ảnh: NCMHF

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển:

Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

Từ đêm 05/10 đến trưa ngày 06/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn

Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.