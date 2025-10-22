Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 12 Fengshen đã giảm hơn 1 cấp. Lúc 18h ngày 22/10, bão cách TP Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Mặc dù bão số 12 Fengshen chưa vào bờ, Biển Đông lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, hiện nay trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới . Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Nam Tây Nam, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/h, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 16h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông, đổi hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp

Ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền nước ta, từ 19h ngày 22/10 đến 19h ngày 24/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Trong đó, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 400-600mm, có nơi trên 800mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 22/10, Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.