Bão số 4 đang mạnh lên, có khả năng ảnh hưởng đến nước ta không?

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, hiện nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đang xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đợt mưa to đến rất to dự báo kéo dài đến hết đêm mai (25/7).

Ngoài ra chiều và đêm 24/7, ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.