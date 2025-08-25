Bão số 5 giật cấp 17, đang tiến thẳng vào nước ta: Khi nào đổ bộ đất liền, những tỉnh nào sẽ trực tiếp "gánh bão"?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào hồi 0h ngày 25/8, vị trí tâm bão khoảng 18.1 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 280km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Theo dự báo, đến 10 giờ ngày 25/8, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 140 km và cách Hà Tĩnh khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam, tọa độ 18,3 độ vĩ Bắc – 106,9 độ kinh Đông. Gió Tây Tây Bắc mạnh khoảng 20 km/h, giật cấp 14-17.

Vùng gió mạnh cấp 3 trải dài phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị – Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ); Gió mạnh cấp 4 xuất hiện ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 22 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển lên đất liền biên giới Việt Nam – Lào, tọa độ 18,8 độ vĩ Bắc – 104,8 độ kinh Đông. Gió Tây Tây Bắc vẫn khoảng 20 km/h, giật cấp 14.

Vùng gió mạnh cấp 3 vẫn tập trung ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị – Tp. Huế, gió mạnh cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đồng thời ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Đến 10 giờ ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang khu vực Trung Lào, tọa độ 19,2 độ vĩ Bắc – 102,7 độ kinh Đông, gió Tây Tây Bắc 15-20 km/h và suy yếu dần.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trọng tâm là ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), là những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Kajiki. Các khu vực này có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Trên đất liền

Từ gần sáng 25/8: Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–11, giật 12–14; riêng Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh cấp 12–14, giật 15–16. Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10.

Đêm 24/8 – 26/8: Trung du & đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: có mưa lớn, lượng mưa từ 100–150mm, cục bộ >250mm.

Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: 200–400mm, cục bộ >700mm (có nguy cơ mưa cực lớn >200mm/3h).

Hà Nội: mưa vừa – to, có dông.

Đà Nẵng (đêm 24–25/8): mưa vừa – to, có dông.

TP.HCM (24–26/8): mưa rào, dông chiều tối.

Thượng & Trung Lào (25–27/8): 100–250mm, cục bộ >500mm.