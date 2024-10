Bão Trami đang di chuyển rất nhanh, hướng vào Trung Bộ, sẽ gây mưa rất to

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Trami. Ảnh: nchmf

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão Trami (tên tiếng Việt là Trà Mi) ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 26-10, tâm bão Trami ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ sáng ngày 24-10 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định về bão Trami, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Trami là cơn bão hoạt động trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương và đang có xu hướng di chuyển lệch về phía Tây Bắc.

Dự báo, ngày 24-10, sau khi vào Biển Đông, khả năng bão Trami đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với cường độ mạnh thêm. "Khi bão vượt qua khu vực Hoàng Sa, khả năng bão đạt cấp 12, giật cấp 15 và hướng về bờ biển khu vực Trung Bộ"- ông Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nhận định xa hơn, ông Vũ Anh Tuấn cho biết từ ngày 26 đến 28-10, trên khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này.

Ông Vũ Anh Tuấn cảnh báo diễn biến bão cuối mùa thường rất phức tạp và hay thay đổi. Do vậy, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất về bão Trami trên trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống để chủ động ứng phó.

Không khí lạnh khiến Bắc Bộ chuyển rét

Hiện nay (23-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết phía Đông Bắc Bộ. Ở Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong ngày 23-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát; từ đêm 23-10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.