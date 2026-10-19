Báo Trung Quốc “ngạc nhiên” về sân vận động 135.000 chỗ ngồi của Việt Nam: Thi công thần tốc, top đầu TG

Công trình tầm cỡ này là sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Mới đây, trang Dongqiudi (Trung Quốc) đăng tải bài viết về những sân vận động quy mô lớn đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch trên khắp thế giới. Trong số đó, sân VinFast - Trống Đồng của Việt Nam được nhắc đến như công trình có thể làm thay đổi đáng kể bản đồ những sân vận động lớn nhất thế giới.

Dongqiudi nhấn mạnh, sân vận động VinFast - Trống Đồng ở Hà Nội sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành, với sức chứa 135.000 khán giả.

Trang tin của Trung Quốc cho rằng, khi các dự án được đẩy nhanh tiến độ, Việt Nam có thể sở hữu sân vận động, với sức chứa lên tới 135.000 khán giả.

Truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh về sân vận động VinFast - Trống Đồng khởi công vào tháng 12/2025 và dự kiến bàn giao vào tháng 7/2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu hơn một năm.

Đáng chú ý, trang Dongqiudi còn đặt quy mô sân vận động VinFast - Trống Đồng trong tương quan với sân Narendra Modi tại Ấn Độ. Đây là công trình chuyên phục vụ cricket này có sức chứa khoảng 132.000 người, và hiện dẫn đầu thế giới về sức chứa trong số các sân vận động thuộc mọi môn thể thao.

Tuy nhiên, nếu đạt quy mô dự kiến, sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam sẽ vượt qua cả địa điểm nổi tiếng này, đồng thời trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh theo sức chứa.

Cũng như Dongqiudi, tờ QQ của Trung Quốc mới đây cũng dành sự quan tâm tới sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam.

QQ bình luận, sau 9 tháng khởi công xây dựng, sân vận động VinFast - Trống Đồng ở phía Nam Hà Nội, đang dần thành hình. Theo đó, các cột kết cấu thép đạt chiều cao 80m và việc xây dựng các khán đài A, B, C, D đang được tiến hành đồng thời. Dự kiến, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ được hoàn tất vào tháng 7/2027, sớm hơn một năm so với mục tiêu ban đầu là tháng 8/2028.

Theo QQ, việc sân VinFast - Trống Đồng hoàn thành đúng tiến độ phụ thuộc phần lớn vào tiến độ thi công liên tục của kết cấu chính, mái vòm và việc lắp đặt thiết bị. Đáng chú ý, thứ được nâng lên không phải là giàn giáo thông thường, mà là một tháp nâng thủy lực nặng hơn 15.000 tấn.

Đặc biệt, theo QQ, sau khi dự án hoàn thành, diện tích mái có thể đóng mở của sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ lớn nhất trong số các công trình cùng loại. Đồng thời, hệ thống mái sẽ trở thành hạng mục có hàm lượng công nghệ cao nhất trong toàn bộ dự án.

QQ còn đề cập về tầm vóc của sân VinFast - Trống Đồng. Cụ thể, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lớn hơn cả sân Narendra Modi của Ấn Độ và sân mùng 1 tháng 5 của Triều Tiên, thậm chí vượt cả sân Hassan II mới của Morocco (công trình đang được xây dựng và dự kiến sử dụng tại World Cup 2030).

Ngoài sức chứa khổng lồ, theo QQ, sân vận động VinFast - Trống Đồng còn nổi bật với thiết kế gồm hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thay đổi bề mặt sân thi đấu trong vòng 6 - 10 giờ. Cùng với đó, ghế ngồi trên sân có thể kết nối với Internet tốc độ cao thông qua mạng 5G, qua đó giúp người sử dụng dễ dàng liên lạc với bên ngoài.

Đồng thời, sân vận động này cũng sẽ ứng dụng công nghệ quản lý an ninh và kiểm soát đám đông theo thời gian thực để nâng cao mức độ an toàn…

“Bản đồ các sân vận động thế giới đang thay đổi…”

Sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. Ảnh: VIC

Ngoài Trung Quốc, truyền thông Hàn Quốc cũng có bài viết bình luận về siêu sân vận động của Việt Nam.

Theo đó, tờ Newsis giật tít trong bài báo đăng tải vào cuối tuần qua: “Bản đồ các sân vận động thế giới đang thay đổi, khi Việt Nam xây dựng sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi”.

Tờ Newsis bình luận, phần kiến trúc ở bên ngoài sân vận động VinFast - Trống Đồng phản ánh yếu tố văn hóa độc đáo của Việt Nam, trong đó nổi bật với mái vòm vàng lấy cảm hứng từ văn hóa trống đồng Đông Sơn.

Newsis tin rằng, sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam và Hassan II của Morocco "sẽ làm thay đổi bảng xếp hạng các sân vận động thế giới".

Trên thực tế, sân vận động VinFast – Trống Đồng được khởi công ngày 19/12/2025, thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, và nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup phát triển. Sân vận động này có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, dự kiến đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn lớn nhất thế giới, đồng thời hướng tới trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Theo đại diện Ban Quản lý xây dựng dự án, hiện có khoảng 16.000 công nhân đang tham gia thi công và các hạng mục phụ trợ của sân vận động. Theo tiến độ dự kiến, phần thô của dự án sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. Toàn bộ quá trình xây dựng được đặt mục tiêu kết thúc vào tháng 5/2027, trước khi sân vận động VinFast – Trống Đồng hoàn thành vào tháng 7/2027.

Bài tham khảo: Dongqiudi, QQ, Newsis