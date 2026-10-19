Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đại gia Vũ Văn Tiền cùng đầu tư vào 'mỏ dầu' không bao giờ cạn

Hai tập đoàn Vingroup và Geleximco của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và doanh nhân Vũ Văn Tiền vừa cùng có động thái mới trong lĩnh vực giáo dục gắn với trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 15/10, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA, mô hình giáo dục phổ thông theo định hướng Hoa Kỳ, dành cho học sinh trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Trường đặt tại số 148 Giảng Võ, Hà Nội, có quy mô tối đa 800–1.000 học sinh và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8/2027. Đây là thương hiệu mới trong hệ thống giáo dục của Vingroup, bên cạnh Vinschool, Brighton College Vietnam, Vin Nexus Center và VinUniversity.

VERTA xây dựng chương trình đào tạo theo ba trụ cột Learn. Make. Matter., tập trung vào làm chủ tri thức, chuyển hóa kiến thức thành năng lực và tạo ra giá trị thực tiễn. Học sinh được học các môn nền tảng như Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội, Nghệ thuật; ở cấp cao hơn, chương trình mở rộng sang AI, kỹ thuật, khoa học y sinh, khởi nghiệp và các môn nâng cao theo hệ thống Advanced Placement (AP) của Mỹ.

Nhà trường hướng tới gắn việc học với thực tiễn thông qua các hoạt động thiết kế, thử nghiệm sản phẩm và giải quyết vấn đề. Hệ sinh thái của Vingroup, từ đại học, trung tâm nghiên cứu đến y tế, công nghệ, công nghiệp và giao thông xanh, được xác định là nguồn lực kết nối chương trình đào tạo với môi trường bên ngoài lớp học.

Cùng ngày, Tập đoàn Geleximco cũng công bố thành lập CTCP Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Giáo dục Geleximco (Geleximco AI & Edtech JSC).

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco, cho biết khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục, nhằm giúp thế hệ trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển năng lực làm chủ công nghệ.

Trên cơ sở đó, Geleximco xác định phát triển, phổ cập giáo dục STEM và ứng dụng AI trong giáo dục là định hướng chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp mới thành lập sẽ đóng vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển và triển khai hệ sinh thái giáo dục STEM và AI trên phạm vi toàn quốc.

Geleximco AI & Edtech được định hướng hoạt động theo mô hình “AI-First”, với bốn trụ cột gồm nền tảng số, kho học liệu số, thiết bị giáo dục và dịch vụ đồng hành.

Một trọng tâm phát triển là lớp công nghệ AI chuyên biệt cho giáo dục (Education AI Layer), gồm ba nhóm trợ lý thông minh: trợ lý quản lý, trợ lý AI hỗ trợ giảng dạy dành cho giáo viên (AI Teaching Copilot) và gia sư AI dành cho học sinh (AI Tutor).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp định hướng xây dựng nền tảng STEM mở, kết nối các nhà cung ứng, cơ sở giáo dục và chuyên gia trên toàn quốc. Thông qua hệ sinh thái này, Geleximco đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình và giải pháp giáo dục STEM, AI cho nhiều nhóm người học và cơ sở đào tạo.

Như vậy, dù cùng hướng tới giao điểm giữa AI và giáo dục, hai tập đoàn lựa chọn những mô hình khác nhau. Sự xuất hiện của các mô hình này diễn ra trong bối cảnh AI đang mở rộng phạm vi ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế. Giáo dục là một trong những lĩnh vực có khả năng phát triển các sản phẩm công nghệ dài hạn, từ phần mềm quản lý, học liệu số đến công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập cá nhân hóa.

Nếu thế kỷ XIX gắn với than đá và thép, thế kỷ XX là thời đại của dầu mỏ và điện năng, thì thế kỷ XXI đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, nhấn mạnh dữ liệu chính là "dầu mỏ" của thế kỷ XXI. Khi được khai thác bằng AI và dữ liệu lớn (Big Data), nguồn tài nguyên này có thể tạo ra giá trị kinh tế mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra hàng loạt sản phẩm, dịch vụ.