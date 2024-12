Bảo vệ vườn cây "tỷ phú" chống hạn mặn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang, mùa mưa năm nay trên địa bàn tỉnh đã kết thúc vào cuối tháng 11 vừa qua. Mùa khô năm nay, dự đoán nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn mức trung bình hàng năm và thấp hơn mùa khô năm 2023 - 2024, có thời điểm tương đương mùa khô năm ngoái. Dự kiến, cuối tháng 12 này, nước mặn từ 1-2 phần nghìn sẽ xâm nhập cách cửa sông trên 20km và bắt đầu tăng lên theo triều.

Rút kinh nghiệm từ mùa khô hạn các năm trước, năm nay chính quyền và người dân vùng trồng cây sầu riêng đã chủ động phòng, chống hạn mặn. Ngay từ mùa mưa đã triển khai kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, nạo vét các tuyến kênh nhỏ, bồi lắng, gia cố hệ thống cống, bọng đảm bảo chức năng ngăn, trữ nước. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, người dân còn tự nguyện đóng góp kinh phí để ứng phó với hạn mặn.

Nhà vườn trồng cây sầu riêng luôn bám sát vườn để chăm sóc cây

Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của ngành chuyên môn đến nay người trồng cây sầu riêng đã nắm vững các biện pháp, phương pháp phòng chống thiên tai theo hướng công trình và phi công trình. Bởi cây sầu riêng rất nhạy cảm với nước mặn, khi độ mặn hơn 0,5% phần nghìn là đã gây thiệt hại đến cây. Do đó, hiện nay công tác bảo vệ vườn cây được nhà vườn quan tâm hàng đầu.

Ông Trần Văn Nhựt, nhà vườn trồng 4 công cây sầu riêng ở ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy chia sẻ: “Ở đây dân rất sợ hạn mặn, phải dọn ao mương để trữ nước ngọt, vận động bà con vét ao, mương vườn làm chỗ trữ nước, phải để cỏ giữ độ ẩm cho gốc cây”.

Nhà vườn xã Hội Xuân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cùng nhau làm thủy lợi, khai thông dòng chảy ứng phó với khô hạn

Xã Phú An, huyện Cai Lậy có 800 ha cây sầu riêng chuyên canh. Ở thời điểm này, địa phương có khoảng 400 ha được nhà vườn xử lý cho trái. Chính quyền và nhân dân xã đang khẩn trương ứng phó với thiên tai.

Ông Lý Thái Trường, Bí thư Đảng ủy xã Phú An, huyện Cai Lậy cho biết: “Đối với người dân thực hiện ngay biện pháp dọn cỏ, dọn lục bình khai thông dòng chảy, nạo vét mương vườn thật sâu để trữ lượng nước ngọt cho nhiều. Về phía nhà nước thì đã đề nghị về huyện để nạo vét kinh nội đồng, khai thông dòng chảy, tạo sâu, thông thoáng để trữ nước. Đồng thời vận động người dân đối với cặp tuyến bờ Đông, bờ Tây sông Phú An đối với các kênh do dân quản lý sửa chữa lại các ống bọng, nắp bọng, phía trong phía ngoài để khi có mặn đến kịp đóng bên ngoài để mặn không vào và bên trong để trữ lượng nước ngọt lại”.

Vụ nghịch hiện nay, hơn 60% vườn cây sầu riêng ở Tiền Giang mất mùa; trong đó có nguyên nhân do nắng nóng, hạn mặn từ các năm trước. Thế nên, ngoài các công trình, hạ tầng mà nhà nước đã đầu tư trước đây, nhà vườn cũng không ngại bỏ ra kinh phí để tiếp tục thực hiện các phần việc, công trình trữ nước tại khu dân cư, mảnh vườn của gia đình.

Nhà vườn đậy gốc sầu riêng để tiết kiệm nước và giúp cây ra hoa nghịch vụ

Thuận lợi trong công tác phòng, chống hạn mặn bảo vệ vườn sầu riêng của tỉnh Tiền Giang là cống âu kênh Nguyễn Tấn Thành (xã Song Thuận, huyện Châu Thành) vừa hoàn thành đưa vào vận hành cùng với 6 cống ven sông Tiền khép kín là những “pháo đài” ngăn mặn, trữ ngọt rất có hiệu quả.

Theo ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tiền Giang, đơn vị sẽ có kế hoạch vận hành cống đập hợp lý theo phương án phòng chống hạn mặn của UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành.

“UBND tỉnh đã có phương án 448 phòng chống hạn mặn. Công ty sẽ căn cứ phương án đó sẽ xây dựng kế hoạch vận hành cống theo phương án, tăng cường trữ nước ngọt thì đến cuối tháng 12 mới trữ nước vùng Gò Công vì trữ sớm sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch lúa. Tình hình hạn mặn năm nay đến thời điểm này chưa có vấn đề gì, khả năng đến Tết thì có mặn nhưng sẽ không khó như năm trước”.

Cống âu kênh Nguyễn Tấn Thành- một trong số công trình thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt của tỉnh Tiền Giang vừa hoàn thành đưa vào khai thác

Với những biện pháp chủ động, nếu như hạn mặn xâm nhập ở mức trung bình nhiều năm và tương đương mùa khô năm 2023-2024 thì tình hình nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt sẽ được đảm bảo, đặc biệt vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang sẽ an toàn, xanh tốt.