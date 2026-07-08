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Bắt 12 đối tượng lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TP.HCM

| | Bất động sản

12 người thuộc các chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam bị cáo buộc lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 gói "hợp đồng kỳ nghỉ".

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người thuộc 3 chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các "hợp đồng kỳ nghỉ".

Trong số đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là đối tượng chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ hoạt động bán hàng tại TP Hồ Chí Minh; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Bắt 12 đối tượng lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TP.HCM - Ảnh 1.

Các đội tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Công an TP.HCM

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam đã sử dụng hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các đối tượng tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục đưa ra thông tin gian dối nhằm dụ dỗ khách hàng đầu tư thêm.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã ký gần 10.000 "hợp đồng kỳ nghỉ", chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của nhiều bị hại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phong tỏa tài sản, ngăn chặn các giao dịch liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh với tội phạm lừa đảo thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành), qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có liên quan đến phương thức hoạt động tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/7 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, thời gian qua Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan vi phạm của các công ty hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bộ Công an bước đầu đánh giá tài sản chiếm đoạt liên quan đến loạt vụ án lên tới 2.600 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)

Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

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