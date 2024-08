Bắt 2 đối tượng sinh năm 2005-2006 mua bán mã độc, phần mềm hack ví điện tử, Facebook, Gmail...

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kim Bôi, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Cục An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện, làm rõ đối tượng H.T.B, sinh năm 2005, tạm trú tại: TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh có hành vi mua bán, trao đổi công cụ, phần mềm độc hại để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.



Cụ thể, từ tháng 03/2024, đối tượng H.T.B sử dụng mạng xã hội Facebook, Telegram chia sẻ các video có nội dung quảng cáo về hoạt động mua bán, chức năng của các loại mã độc, phần mềm hack tài khoản, trang thông tin điện tử có khả năng trích xuất thông tin đăng nhập từ nhiều trình duyệt khác nhau như: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Brave, Opera, Cốc Cốc nhằm đánh cắp thông tin tài khoản mạng xã hội (Facebook, Gmail, TikTok,…), ví tiền điện tử, tài khoản quản trị hệ thống của người khác. Đến thời điểm bị bắt giữ, H.T.B đã bán mã độc cho hàng chục trường hợp sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện H.T.B bán mã độc, phần mềm có chức năng tấn công mạng cho K.T.T, sinh năm 2006, trú tại: xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đối tượng K.T.T sử dụng phần mềm do H.T.B cung cấp để lấy thông tin tài khoản quản trị và xâm nhập trái phép vào trang sổ liên lạc điện tử của trường THCS Tiên Phú, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về an ninh mạng, tự bảo vệ tài khoản cá nhân, không để các đối tượng lợi dụng chiếm quyền điều khiển sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.