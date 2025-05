Nam MC phải bán nhà cứu con bật khóc: “Bác sĩ nói tôi về lo hậu sự rồi sinh đứa khác đi”

Mới đây (7/5), chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng kênh HTV7 với khách mời là ca sĩ Mỹ Lệ, ca sĩ Đạt Long Vinh, dẫn dắt bởi MC Dương Hồng Phúc.

MC Hồng Phúc bật khóc

Đáng chú ý tại chương trình tuần này là hoàn cảnh của em Nguyễn Trọng Hữu (2012) đang học lớp 7 tại trường THCS Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ.

Trọng Hữu bị sứt môi, hở hàm ếch từ khi mới lọt lòng. Khi em mới được 1 tháng tuổi thì mẹ đỏ đi biệt tích, chưa bao giờ liên lạc hay hỏi thăm gì các con. Cha em là Nguyễn Văn Hỷ (1982) cũng bị khuyết tật một bên tay và chân do bị tai nạn giao thông nên mọi việc chăm sóc Hữu từ nhỏ đều do ông bà nội.

Sau tai nạn, anh Hỷ không thể có một công việc ổn định nên phải lên Bình Dương bán vé số. Dù sức khỏe không tốt nhưng anh Hỷ vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi con. Anh rất thương con trai vì từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Mỗi tháng, anh Hỷ cố gắng tích góp gửi về nhà 1 triệu đồng.

Hữu còn một người chị là Nguyễn Ngọc Thúy My (2009), học xong lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ bà nội đan lưới kiếm thêm. Mỗi ngày, My cố gắng đan được 10 tấm lưới để có tiền lo việc học tập cho em. My cũng là đứa bé ham học, nhưng vì thấy cha vất vả, ông bà lại lớn tuổi nhiều bệnh nên em mới gác việc học để em trai được tiếp tục đến trường. Mỗi lần nhắc đến việc học là My lại bật khóc nức nở vì tủi thân.

Gia đình em Trọng Hữu

Em Hữu vẫn luôn nghĩ là do mình khiếm khuyết nên mẹ mới bỏ đi, luôn khao khát sự yêu thương, quan tâm của mẹ.

Dù vậy, Hữu vẫn rất hiểu chuyện, em luôn giấu mọi nỗi buồn cho bản thân, không để ông bà lo lắng. Tối nào em cũng giúp chị đan lưới đến nửa đêm mới đi ngủ.

Hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Trọng Hữu khiến MC Dương Hồng Phúc vô cùng xúc động. Nam MC nghẹn ngào, bật khóc nức nở tâm sự:

“Năm 2010, khi vợ chồng tôi sinh bé đầu tiên, các bác sĩ nói bé bị tim và khuyên nên về lo hậu sự đi rồi sinh đứa khác.

Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ con mình. Tôi định bỏ nghề luôn, hai vợ chồng tôi phải bán nhà cửa, làm đủ nghề để có tiền cứu con.

Và bây giờ tôi có một cậu bé 15 tuổi rất thông minh và hiểu chuyện. Do đó mà ngày hôm nay thấy cảnh hai chị em My và Hữu mong nhớ mẹ, muốn mẹ về bên mình khiến tôi rất xót. Tôi không nghĩ mẹ em Hữu sẽ bỏ con đâu, mong chị hãy quay về tìm bé. Vì không có người cha người mẹ nào có thể bỏ con mình như vậy hết”.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng không kìm được nước mắt. Cô nói: “Tôi cho rằng người mẹ đã mang nặng đẻ đau thì rất khó để bỏ con. Vì vậy, tôi mong mẹ Hữu khi xem được chương trình Mái ấm gia đình Việt, nhìn thấy sự hiểu chuyện của hai chị em My và Hữu thì hãy sắp xếp về thăm con.

Tôi tin rằng, điều mà các bé cần lúc này là sự bù đắp về tình cảm, dù mẹ chỉ về hỏi thăm, quan tâm các bé thôi cũng được”.

Ca sĩ Đạt Long Vinh cũng vô cùng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh đau lòng của cậu bé mang vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Anh rưng rức nói:

“Bản thân tôi đã chuẩn bị tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng khi tham gia chương trình, nhưng riêng gia đình em Hữu, tôi sẽ trao lại toàn bộ cát-xê của mình cho em, mong có thể san sẻ phần nào gánh nặng mà gia đình này đang phải gồng gánh”.