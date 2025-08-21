Bắt 3 nhân viên ngân hàng, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Công an TP.Đà Nẵng chiều 21/8 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hàng loạt tội danh như “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP.Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các Ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

3 nhân viên ngân hàng được xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

Công an Đà Nẵng khởi tố các đối tượng có liên quan trong giai đoạn 2 - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được xác lập, khởi tố vào tháng 01/2025.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.

Trong số 13 đối tượng, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú thành phố Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 ngàn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

13 đối tượng bị khởi tố trong giai đoạn 1 - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Giai đoạn 2 của Chuyên án, công an đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.