Bắt Bùi Minh Thắng sinh năm 2000

17-08-2025 - 11:51 AM | Xã hội

Sau khi tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào ngày 13/8, Công an xã Tân Châu đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt giữ Bùi Minh Thắng (SN 2000, ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (cũ) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bắt Bùi Minh Thắng sinh năm 2000- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Bùi Minh Thắng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, sang Campuchia để sinh sống, sau đó về Việt Nam và thường xuyên thay đổi chổ ở để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đối tượng Thắng hiện đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

