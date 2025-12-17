Bất chấp bão lụt, Việt Nam lập một kỷ lục khiến báo ngoại ngưỡng mộ

Reuters dẫn báo cáo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết Việt Nam đang trên đà đón lượng khách du lịch nước ngoài kỷ lục 21 triệu người trong năm nay, “phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, bất chấp tình trạng ô nhiễm không khí và lũ lụt gây thiệt hại nặng nề”, hãng tin này viết.

Với đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bề dày lịch sử và văn hóa phong phú, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Á.

Cả nước đã đánh dấu sự kiện đón vị khách du lịch nước ngoài thứ 20 triệu trong năm bằng một buổi lễ được tổ chức tại đảo Phú Quốc.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam năm nay nhiều lần đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong khi các điểm du lịch nổi tiếng khác như Huế, Hội An và Nha Trang lại chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Năm 2021, Việt Nam ghi nhận chưa đến 160.000 lượt khách nước ngoài nhập cảnh, mức thấp nhất trong lịch sử gần đây, do các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay, chiếm một phần tư tổng số. Các nguồn cung chính khác bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Theo Báo Chính phủ, đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới, khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110 % (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam bên cạnh khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, đa dạng hoá thị trường, hướng tới khách quốc tế có chi tiêu cao, lưu trú dài ngày nhằm góp phần đạt doanh thu du lịch 1 triệu tỷ đồng năm 2025.

(Tổng hợp)