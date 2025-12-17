Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp bão lụt, Việt Nam lập một kỷ lục khiến báo ngoại ngưỡng mộ

17-12-2025 - 09:23 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là thành tích đáng nể của Việt Nam.

Reuters dẫn báo cáo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết Việt Nam đang trên đà đón lượng khách du lịch nước ngoài kỷ lục 21 triệu người trong năm nay, “phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, bất chấp tình trạng ô nhiễm không khí và lũ lụt gây thiệt hại nặng nề”, hãng tin này viết.

Với đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bề dày lịch sử và văn hóa phong phú, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Á.

Cả nước đã đánh dấu sự kiện đón vị khách du lịch nước ngoài thứ 20 triệu trong năm bằng một buổi lễ được tổ chức tại đảo Phú Quốc.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam năm nay nhiều lần đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong khi các điểm du lịch nổi tiếng khác như Huế, Hội An và Nha Trang lại chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Năm 2021, Việt Nam ghi nhận chưa đến 160.000 lượt khách nước ngoài nhập cảnh, mức thấp nhất trong lịch sử gần đây, do các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay, chiếm một phần tư tổng số. Các nguồn cung chính khác bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Theo Báo Chính phủ, đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới, khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110 % (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam bên cạnh khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, đa dạng hoá thị trường, hướng tới khách quốc tế có chi tiêu cao, lưu trú dài ngày nhằm góp phần đạt doanh thu du lịch 1 triệu tỷ đồng năm 2025.

(Tổng hợp)

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi Nổi bật

Quảng Ninh thu ngân sách năm 2025 lập kỷ lục mới

Quảng Ninh thu ngân sách năm 2025 lập kỷ lục mới Nổi bật

Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

09:06 , 17/12/2025
6 tháng thần tốc, Việt Nam tạo 4 cú hích lịch sử, quyết vào nhóm nước giàu của thế giới

6 tháng thần tốc, Việt Nam tạo 4 cú hích lịch sử, quyết vào nhóm nước giàu của thế giới

08:00 , 17/12/2025
Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Giảm gánh nặng đóng thuế, vẫn còn băn khoăn

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Giảm gánh nặng đóng thuế, vẫn còn băn khoăn

07:15 , 17/12/2025
Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe mới màu hồng ngay trong năm 2025?

Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe mới màu hồng ngay trong năm 2025?

06:31 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên