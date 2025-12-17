Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?
Liên quan đến yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tháo dỡ hàng rào dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng trước 25/12/2025, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, đang đẩy nhanh thi công để đáp ứng yêu cầu này.
Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 6/10/2021 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Hầm có chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; nhà thầu thi công chính là Tổng Công ty Cienco 4. Thời gian thi công dự án từ 2021 - 2025.
