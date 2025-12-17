Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

Ngày 16/12 đại diện chủ đầu tư là cho biết, việc đúc các đốt hầm ở nút giao đã xong, đơn vị đang đổ đất cát san lấp để hoàn trả mặt bằng nút giao. Khoảng một tuần nữa việc thi công trên mặt nút giao sẽ xong cơ bản và dỡ rào, các nhà thầu sẽ tập trung thi công ở phần hầm bên dưới.