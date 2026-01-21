Bắt chủ cửa hàng điện thoại Nguyễn Hữu Tài SN 1990

Ngày 17/1 vừa qua, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã huy động tối đa lực lượng truy bắt các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội và đối tượng đang bị truy nã.

Theo đó, sau một thời gian xác minh, đến 23h ngày 16/1, Công an phường bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 1990) trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai về tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, theo thuật lại trên báo Gia Lai, vào khoảng tháng 4/2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Hội Thương, TP. Pleiku (cũ).

Tối 21/4/2025, anh N.V.S. đến gặp Tài để sửa điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max. Vì đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, sim, mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa.

Sau khi anh S. về, Tài lấy sim của anh S. lắp vào điện thoại của mình, sau đó đăng nhập vào ZaloPay bằng sim này. Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. có liên kết với tài khoản ngân hàng trên ứng dụng SmartBanking cài đặt trong điện thoại.

Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản của mình với tổng số tiền 18,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã.