Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt chủ cửa hàng điện thoại Nguyễn Hữu Tài SN 1990

21-01-2026 - 08:06 AM | Xã hội

Nguyễn Hữu Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của khách hàng rồi chuyển sang tài khoản của mình.

Ngày 17/1 vừa qua, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã huy động tối đa lực lượng truy bắt các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội và đối tượng đang bị truy nã.

Theo đó, sau một thời gian xác minh, đến 23h ngày 16/1, Công an phường bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 1990) trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai về tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, theo thuật lại trên báo Gia Lai, vào khoảng tháng 4/2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Hội Thương, TP. Pleiku (cũ).

Tối 21/4/2025, anh N.V.S. đến gặp Tài để sửa điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max. Vì đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, sim, mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa.

Sau khi anh S. về, Tài lấy sim của anh S. lắp vào điện thoại của mình, sau đó đăng nhập vào ZaloPay bằng sim này. Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. có liên kết với tài khoản ngân hàng trên ứng dụng SmartBanking cài đặt trong điện thoại.

Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản của mình với tổng số tiền 18,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
526 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

526 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bắt Nguyễn Thị Kim Dung, khám xét nơi ở “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hạnh 48 tuổi

Bắt Nguyễn Thị Kim Dung, khám xét nơi ở “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hạnh 48 tuổi Nổi bật

Nhiều vụ cướp giật trên đường phố dịp cận Tết, công an cảnh báo 'nóng'

Nhiều vụ cướp giật trên đường phố dịp cận Tết, công an cảnh báo 'nóng'

06:58 , 21/01/2026
Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Hà Thị Tú Oanh

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Hà Thị Tú Oanh

06:39 , 21/01/2026
Nóng: Thông báo tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 21 giờ hôm nay

Nóng: Thông báo tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 21 giờ hôm nay

20:56 , 20/01/2026
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

20:39 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên