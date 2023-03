Bắt chước lối sống của người đàn ông có 2.500 nghìn tỷ đồng, tôi thấy mình cũng 'giàu' nhanh bất ngờ chỉ sau 3 ngày

Bài viết của tác giả James White trên nền tảng Medium

Bill Gates là một trong những người thành công nhất nước Mỹ. Nếu bạn không sống ở một nơi hẻo lánh, chắc chắn bạn sẽ biết người đàn ông sáng lập Microsoft và sở hữu khối tài sản 107 tỷ USD (~2.500 nghìn tỷ đồng) này.

Khi tìm hiểu thói quen hàng ngày của Bill Gates, tôi nhận ra điểm tương đồng khi cả 2 đều thích đọc và học hỏi những thứ mới. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu áp dụng thói quen và tư duy của một tỷ phú. Kết quả là tôi thấy mình ‘giàu’ lên gấp 10 lần chỉ sau 3 ngày.

Bill Gates đang là một trong những người giàu nhất hành tinh. Ảnh: ST





Thói quen hàng ngày của tỷ phú Microsoft

Cập nhật tin tức thường xuyên

Bill Gates đọc The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ) và một số tờ báo lớn khác mỗi sáng để cập nhật thông tin. “Tôi đọc khá nhiều tạp chí và báo, đọc NYT và WSJ online nhưng lại thích đọc Economist phiên bản báo in. Tôi cũng đọc Slate vì tìm được rất nhiều điều thú vị”, Gates viết trong một bài đăng trên blog của mình.

Đọc nhiều sách

Tỷ phú người Mỹ từng nói: “Tôi cố gắng đọc sách mỗi ngày, cho dù có một ngày bận rộn ở văn phòng hay đang đi bộ đường dài. Đó là một trong những cách yêu thích của tôi để học những điều mới và hiểu rõ hơn về thế giới”.

Ảnh: The Economic Times

Cũng theo Gates, “Bạn không thực sự bắt đầu già đi cho đến khi ngừng học hỏi. Mỗi cuốn sách đều dạy tôi điều gì đó mới mẻ hoặc giúp tôi nhìn mọi thứ khác đi. Tôi may mắn có cha mẹ khuyến khích mình đọc sách. Việc đọc thúc đẩy tôi tò mò về thế giới - điều giúp tôi có thể thăng tiến trong sự nghiệp và công việc mà tôi đang làm với quỹ của mình”.



Tìm một nghề nghiệp khiến bạn mỉm cười

Doanh nhân 67 tuổi cho rằng mọi người phải tận hưởng những gì mình làm hàng ngày. Đối với ông, đó là làm việc với những người thông minh để giải quyết vấn đề mới. Sự cạnh tranh, đột phá và nghiên cứu khiến ông luôn cảm thấy lĩnh vực mình đang làm là lĩnh vực thú vị nhất.

Dành thời gian với những người thân yêu

Bill Gates dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình. “Hãy kết bạn với một số người bạn tốt, giữ họ cho đến hết đời nhưng quan trọng là để họ trở thành những người mà chính bạn ngưỡng mộ và yêu mến”, Gates viết.

Bill Gates rất coi trọng bạn bè của mình. Ảnh: SCMP

Ưu tiên cho một giấc ngủ ngon



Tỷ phú Microsoft chia sẻ ông cần ngủ khoảng 7 tiếng mỗi đêm để hoạt động hiệu quả. “Tôi thích ngủ đủ 7 tiếng. Mặc dù thức đêm cũng thú vị đấy và tôi vẫn có thể diễn thuyết mà không cần ngủ nhiều nhưng nếu cần sáng tạo, tôi chắc chắn cần 7 tiếng để ngủ”, Gates nói với The Seattle Times.

Ngủ 7 tiếng là câu chuyện của hiện tại còn trong những ngày đầu làm việc tại Microsoft, Bill Gates đã thức trắng đêm nhiều đêm để đáp ứng công việc có deadline nghiêm ngặt.

“Chúng tôi đều là những người khó tính. Nếu đang phải làm việc với một đoạn mã, tôi sẽ cố làm cho xong và không nghĩ gì đến việc ngủ”, Gates chia sẻ trong một bộ phim tài liệu của Netflix, “Tôi biết mình không còn nhạy bén khi hoạt động chủ yếu bằng caffein và adrenaline nhưng tôi bị ám ảnh bởi công việc và tôi cảm thấy ngủ nhiều là lười biếng”.

Học theo lối sống của Bill Gates và cái kết bất ngờ

Ngày thứ nhất

Đây là ngày khó khăn nhất trong toàn bộ thử thách. Tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn ra khỏi giường. Nhưng sau khi tự “mua chuộc” mình bằng một cốc cà phê đặc, tôi lấy hết can đảm đi tắm và bắt đầu thói quen hàng ngày của Bill Gates.

Tôi đọc một số bài báo từ The New York Times, xem qua The Wall Street Journal và CNBC, sau đó ra ngoài đi bộ trong một tiếng để tập thể dục. Tôi xem một chương trình truyền hình giáo dục vào buổi tối và đọc sách với người thân vài giờ trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa

Ngày thứ hai



Tôi thức dậy với cảm giác quyết tâm ra khỏi giường và tiếp tục công việc hàng ngày của Bill Gates. Vì là Chủ nhật nên tôi không có công việc phải hoàn thành nào trong lịch trình của mình. Vậy nên tôi đã mua một cuốn sách mới từ hiệu sách gần nhà,

Tôi coi sách là khoản đầu tư cho bản thân tương lai của mình, để tôi học thêm nhiều điều mới. Chúng giúp tôi trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và khôn ngoan hơn gấp 10 lần. Tôi mua sách mà không cần suy nghĩ quá nhiều nếu chúng đem lại cho tôi giá trị trọn đời trị giá hàng trăm hoặc hàng nghìn USD. Thậm chí với tôi, đó là lợi tức đầu tư tốt hơn nhiều so với quỹ S&P 500 .

Ngày thứ ba

Tôi thức dậy vô cùng thoải mái. Sau khi tắm và ăn sáng, tôi cập nhật tin tức và làm việc trong vài giờ.

Bill Gates khuyên bạn nên tìm một công việc khiến bạn mỉm cười, và tôi may mắn khi đã có công việc đó - trở thành một nhà văn. Vì phần lớn các bài báo của tôi là về sách, nên tôi dành nhiều thời gian trong thư viện, hiệu sách, tận hưởng mọi thứ chỉ với một cuốn sách và một cốc cà phê nóng.

Ảnh minh họa

Việc đọc đến với tôi một cách tự nhiên như việc hít thở và ăn uống. Việc đọc phát triển một la bàn đạo đức mạnh mẽ và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Tương tự như Bill Gates, đọc sách đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và đó là điều khiến tôi mỉm cười.



Đạt được sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống luôn là điều không hề dễ dàng. Nhưng việc tuân theo thói quen hàng ngày của Bill Gates giúp tôi hoàn thành công việc dễ dàng hơn, đặc biệt là “giàu” năng lượng và cảm hứng gấp 10 lần để có đủ thời gian làm hết mọi việc trong lịch trình như đọc sách, viết lách, cập nhật tin tức và ở bên cạnh những người thân yêu.

Không quan trọng bạn kiếm được 30.000 USD hay 300.000 USD, hãy cố gắng làm gì đó mỗi ngày để bản thân mỉm cười. Đối với tôi thì đó là việc đi đến hiệu sách, thư viện với người thân nhưng đối với bạn, một ngày trọn vẹn có thể là đi dạo thư giãn, nấu một bữa ăn ngon hoặc đi xem phim với bạn bè.

Ảnh minh họa

Không giống như nhiều bậc thầy về self-help trên internet, tôi sẽ không áp đặt các chiến lược năng suất sáo rỗng để bạn làm theo. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên làm một việc để cải thiện các mối quan hệ của mình mỗi ngày. Và nếu bạn có thể làm việc đó suốt đời, bạn sẽ thấy bản thân là tỷ phú hạnh phúc, dễ dàng đón nhận sự tích cực hơn bất kể cuộc sống có “ném” vào mình điều gì.



Sau một vài thập kỷ nữa, bạn sẽ mỉm cười không phải vì số tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc danh mục đầu tư mà là bởi xung quanh bạn luôn là những người thân yêu. Hãy để mỗi ngày của mình trôi qua một cách xứng đáng, không hối tiếc và cảm thấy biết ơn vì bản thân đã sống tốt.

Theo Medium