Bắt cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

Ngày 8/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan.



Đồng thời, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trần Thị Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Bà Trần Thị Bình Minh bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự vì đã có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phê duyệt điều chỉnh dự án, dự toán dự án 12 phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Ngày 07/7/2023, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Bị can Trần Thị Bình Minh (Ảnh: Bộ Công an)

* Trước đó, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự đối với 8 bị can, gồm:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (53 tuổi), cựu chủ tịch HĐQT Công ty AIC; Trần Mạnh Hà (51 tuổi), cựu phó tổng giám đốc AIC; Đỗ Văn Sơn (45 tuổi), cựu kế toán trưởng AIC; Nguyễn Thị Sen (38 tuổi), cựu giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường; Nguyễn Thị Tích (60 tuổi), cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh (57 tuổi), cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết (52 tuổi), cựu giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Đỗ Mỹ Hạnh (40 tuổi), cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Trần Mạnh (Ảnh: Bộ Công an)

Đến ngày 4/7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC), đã ra đầu thú.