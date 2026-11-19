Đứng ngoài thì sợ bỏ lỡ cơ hội, bước vào lại lo mua sai thời điểm — tâm lý này khiến nhiều người mới liên tục trì hoãn. Có người theo dõi hàng loạt hội nhóm, lưu lại nhiều mã cổ phiếu được giới thiệu nhưng vẫn chưa đủ tự tin thực hiện giao dịch đầu tiên.

Thông tin không thiếu, song người mới thường khó phân biệt đâu là kiến thức cần học, đâu là nhận định mang tính thời điểm và điều gì phù hợp với mình. Khi chưa có nền tảng, một lời khuyến nghị hấp dẫn có thể trở thành lý do mua, còn một phiên giảm mạnh lại đủ khiến nhà đầu tư vội vàng bán.

Giai đoạn thị trường chờ xác nhận xu hướng vì thế là khoảng thời gian để xây dựng nền tảng, từng bước chuyển từ tiếp nhận thông tin sang hiểu và tự đánh giá quyết định đầu tư.

Không cần "bắt đáy": Bắt đầu với 10% để trả "học phí"

Theo chị Hà Thủy, Giám đốc quan hệ khách hàng tại MBS, trước khi chọn cổ phiếu, nhà đầu tư cần hiểu rõ hồ sơ rủi ro của mình, bằng cách tự tìm hiểu hoặc nhờ chuyên gia tư vấn. Đây là cơ sở để xây dựng danh mục phù hợp với dòng tiền, khẩu vị rủi ro và mục tiêu của từng người, thay vì sao chép danh mục của người khác.

Bên cạnh phân bổ danh mục, thời điểm và cách giải ngân cũng quyết định nhiều đến thành công. "Hơn 10 năm làm nghề, tôi hiếm thấy nhà đầu tư mới nào nạp tiền xong mà không muốn mua ngay, chờ thêm 2 tuần đến 1 tháng để có cơ hội giải ngân thường khiến họ sốt ruột. Nhưng nếu vừa mua đã gặp thị trường giảm, áp lực tâm lý lại dễ khiến họ bán vội", chị chia sẻ. Chuyên gia khuyến nghị người mới chỉ nên dùng khoảng 10-20% số vốn dự kiến để giải ngân trong giai đoạn làm quen, phần còn lại giữ ở kênh an toàn. Khoản này có thể chia đôi: một nửa theo khuyến nghị của chuyên gia mình tin tưởng, một nửa theo nhận định riêng. Ghi lại lý do mỗi lệnh mua, bán sẽ giúp nhận ra mình đúng hay sai do phương pháp hay do cảm xúc.

"Nếu giới hạn lỗ của phần vốn này ở mức 10%, thiệt hại tối đa chỉ khoảng 1% tổng vốn đầu tư. Hãy coi đó là học phí cho những bài học thực chiến mà không trường lớp nào dạy được", chị Thủy nhấn mạnh. Nhà đầu tư cũng không nên vội dồn vốn chỉ sau vài lệnh có lãi, mà nên tăng tỷ trọng dần khi đã trải qua ít nhất một nhịp điều chỉnh và giữ được kỷ luật. Bằng cách đó, nhà đầu tư vừa tham gia thị trường để học, vừa giữ phần lớn vốn cho những cơ hội rõ ràng hơn.

Để khoản "học phí" này mang lại giá trị, trải nghiệm thực tế cần đi cùng kiến thức nền tảng. Nhà đầu tư có thể tham khảo các chương trình đào tạo miễn phí từ công ty chứng khoán. Chẳng hạn, MBS tặng một khóa học đầu tư miễn phí cho khách hàng mở mới tài khoản, đồng thời cung cấp series hướng dẫn dành cho F0 ngay trên App MBS. Vừa học, vừa làm quen với công cụ và đối chiếu kiến thức với diễn biến thị trường giúp người mới từng bước tự đánh giá cơ hội, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lời khuyên mua bán từ bên ngoài.

Từ kiến thức đến trải nghiệm sở hữu cổ phiếu

Sau khi tiếp cận kiến thức cơ bản, trải nghiệm thực tế giúp người mới hiểu rõ hơn cách tài khoản vận hành: cổ phiếu được ghi nhận thế nào, giá trị danh mục thay đổi ra sao và cần theo dõi những thông tin gì về doanh nghiệp mình sở hữu.

Chương trình tặng cổ phiếu miễn phí của MBS tạo thêm cơ hội để khách hàng bắt đầu trải nghiệm này. Đặc biệt, khách hàng Priority của MBBank có thể nhận tới 15 cổ phiếu, theo điều kiện chương trình.

Từ số cổ phiếu được nhận, nhà đầu tư có thể tập theo dõi doanh nghiệp, quan sát biến động giá và tìm hiểu các quyền liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu. Khi đi cùng khóa học miễn phí và series hướng dẫn trên ứng dụng, món quà trở thành cầu nối để kiến thức được đối chiếu với một danh mục thực tế.

Trong thời gian tập làm quen với cổ phiếu, nhà đầu tư có thể cân nhắc phân bổ một phần vào trái phiếu để tối ưu hiệu quả vốn đồng thời duy trì kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tại MBS, sản phẩm Trái phiếu GBond có nhiều kỳ hạn linh hoạt (từ 2 tuần, 1 tháng đến 6 tháng) với lợi suất cao lên đến 9%/năm giúp nhà đầu tư chủ động dự tính thời điểm thu hồi vốn và lợi tức. Trái phiếu GBond có thể giao dịch online ngay trên App MBS chỉ trong vài giây với thao tác đơn giản và thuận tiện.

Chủ động chuẩn bị để tối ưu chi phí đầu tư

Bên cạnh kiến thức và kế hoạch phân bổ vốn, nhà đầu tư nên tìm hiểu trước các loại phí và ưu đãi phù hợp. Chuẩn bị tài khoản, nắm rõ điều kiện áp dụng và đăng ký sẵn chương trình cần thiết sẽ giúp chủ động hơn khi quyết định giao dịch.

Chẳng hạn, ưu đãi tự động hoàn tiền 0,03% giá trị mỗi giao dịch tại MBS giúp nhà đầu tư giảm được một phần chi phí đáng kể. Với nhu cầu sử dụng margin, khách hàng đăng ký lần đầu gói Margin Plus được hoàn lãi vay tối đa 1 triệu đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể lựa chọn gói T+3 miễn lãi 3 ngày đầu, gói 7,5%/năm với hạn mức 300 triệu đồng hoặc 9,9%/năm với hạn mức 1 tỷ đồng, tùy theo nhu cầu vốn và thời gian sử dụng.

Đăng ký sẵn không có nghĩa phải vay ngay. Quyết định sử dụng margin vẫn cần dựa trên khả năng tài chính và mức chịu rủi ro của mỗi người. Khi cơ hội phù hợp xuất hiện, việc đã hiểu sản phẩm và chuẩn bị công cụ sẽ giúp nhà đầu tư chủ động triển khai, đồng thời tận dụng ưu đãi để tối đa hóa lợi nhuận.

Mở tài khoản MBS để trải nghiệm ngay các ưu đãi: https://chungkhoanmb.onelink.me/TxiR/mzct9og3