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Bắt Đinh Thị Kiều Nga SN 1993

| | Xã hội

Đinh Thị Kiều Nga bị bắt về tội “Làm nhục người khác”, quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Công an Hà Nội ngày 30/10/2026 cho biết, ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga (sinh năm 1993, trú tại chợ Nga, thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài) để điều tra về tội “Làm nhục người khác”, xảy ra tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài.

Trước đó, ngày 18/6/2026, Công an xã Nội Bài tiếp nhận tin báo về việc Đinh Thị Kiều Nga ném mắm tôm vào chị N.T.H.N (sinh năm 1991; trú tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài) là chủ cơ sở kinh doanh bánh ngọt tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài.

Đinh Thị Kiều Nga tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Đêm ngày 18/6/2026, khi chị N. đang livestream trên nền tảng mạng xã hội facebook gần cửa hàng kinh doanh của Đinh Thị Kiều Nga thì bị Nga dùng mắm tôm hất vào người.

Ngày 26/10/2026, căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Kiều Nga về tội “Làm nhục người khác”, quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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