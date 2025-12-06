Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun

06-12-2025 - 16:40 PM | Kinh tế số

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng, kẻ cầm đầu dự án tiền ảo “KittyRun” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Tùng . Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Tùng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, Tùng cùng các đồng phạm lập dự án tiền ảo “ KittyRun ” (KTR) hoạt động theo mô hình đa cấp, quảng cáo mức lợi nhuận cao để dụ dỗ người dân tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với lời mời gọi đầu tư tiền ảo trên mạng, đặc biệt là các sàn, website quảng cáo lợi nhuận “khủng”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo , người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan dự án “KittyRun” được đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên thụ lý để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Thông tin mới về tuyến đường hơn 4.900 đồng, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Theo Đức Anh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ ông U80 phải báo ngay Công an sau khi nhận được cuộc gọi từ đầu số 035

Cụ ông U80 phải báo ngay Công an sau khi nhận được cuộc gọi từ đầu số 035 Nổi bật

2 loại giấy tờ đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

2 loại giấy tờ đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Vượt cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam vào top 7 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng, sắp có thay đổi lớn

Vượt cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam vào top 7 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng, sắp có thay đổi lớn

16:25 , 06/12/2025
Cách khắc phục một số lỗi thường gặp trên ứng dụng eTax Mobile

Cách khắc phục một số lỗi thường gặp trên ứng dụng eTax Mobile

15:50 , 06/12/2025
Nvidia đau đầu vì 60,6 tỷ USD tiền mặt

Nvidia đau đầu vì 60,6 tỷ USD tiền mặt

15:48 , 06/12/2025
Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

15:45 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên