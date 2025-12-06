Nvidia đau đầu vì 60,6 tỷ USD tiền mặt

Hãng tin CNBC cho hay Nvidia đang ở vào thời điểm hiếm có trong lịch sử ngành công nghệ: sở hữu một núi tiền mặt lớn đến mức chính công ty cũng phải tự hỏi sẽ làm gì với nó.

Từ một nhà sản xuất chip cho game, Nvidia đã trở thành doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ và cùng với đó là bảng cân đối kế toán phình to đến mức gây bối rối cho cả ban lãnh đạo lẫn giới đầu tư.

Chỉ trong tuần này, Nvidia tuyên bố rót 2 tỷ USD vào Synopsys , thương vụ mới nhất trong chuỗi đầu tư khổng lồ mà hãng đã công bố suốt năm nay. Trước đó là 1 tỷ USD vào Nokia, 5 tỷ USD vào Intel và 10 tỷ USD vào Anthropic.

Bốn thương vụ đã tạo ra cam kết tổng cộng 18 tỷ USD, chưa tính những khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn và càng chưa tính cam kết lớn nhất: 100 tỷ USD nhằm mua cổ phần OpenAI trong nhiều năm tới, dù vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Dù con số gây choáng ngợp, Nvidia hoàn toàn có khả năng chi trả. Tính đến cuối tháng 10, hãng nắm giữ đến 60,6 tỷ USD tiền mặt và tài sản ngắn hạn, tăng gần năm lần so với thời điểm ChatGPT mới ra đời.

Thành công của cơn sốt AI đã biến chip Nvidia thành “trái tim” của mọi trung tâm dữ liệu thế hệ mới và đồng thời đẩy lượng tiền mặt của hãng lên mức chưa từng có.

Câu hỏi lớn

Các nhà đầu tư bắt đầu băn khoăn: Nvidia sẽ làm gì với tất cả số tiền ấy? CEO Jensen Huang từng thừa nhận rằng chưa có công ty nào tăng trưởng với tốc độ và quy mô như Nvidia hiện nay. Còn theo FactSet, dòng tiền tự do mà hãng tạo ra trong ba năm tới có thể chạm mức 576 tỷ USD, một con số khiến mọi ông lớn khác phải dè chừng.

“Danh tiếng và uy tín của chúng tôi là cực kỳ lớn”, CEO Jensen Huang nói. “Để hỗ trợ mức tăng trưởng này, tốc độ như vậy và quy mô như vậy, bạn cần một bảng cân đối kế toán thực sự vững mạnh.”

Một bộ phận giới phân tích muốn Nvidia dùng tiền để mua lại cổ phiếu nhiều hơn. Công ty đã chi 37 tỷ USD cho buyback và cổ tức trong ba quý đầu năm, và còn 60 tỷ USD hạn mức mua lại mới được phê duyệt. CEO Jensen Huang khẳng định Nvidia sẽ tiếp tục nhưng chuyện đó chỉ giải quyết được một phần áp lực.

Công ty cần nguồn lực khổng lồ để đảm bảo ra mắt đúng hạn các thế hệ chip AI mới, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị như Foxconn hay Dell trong việc mở rộng năng lực sản xuất. Khi mạng lưới cung ứng phụ thuộc ngày càng lớn vào Nvidia, lượng vốn lưu động hãng phải bỏ ra cũng tăng theo.

Hiện Nvidia đang ưu tiên các khoản đầu tư chiến lược nhằm củng cố hệ sinh thái công nghệ xoay quanh Cuda, nền tảng phần mềm AI của hãng. Dù không yêu cầu, mọi công ty được Nvidia rót vốn đều đang dùng chip Nvidia, biến các khoản đầu tư thành “vòng tuần hoàn” thúc đẩy nhu cầu mới.

CEO Jensen Huang gọi đây là “công việc cực kỳ quan trọng”, vì nếu những cái tên như OpenAI đang tăng trưởng sẽ kéo theo sự bùng nổ tiêu thụ chip AI. Đến nay, Nvidia đã chi 8,2 tỷ USD đầu tư vào các công ty tư nhân, thay thế hoàn toàn cho những thương vụ thâu tóm quy mô lớn mà hãng từng theo đuổi.

Thương vụ lớn nhất mà Nvidia từng thực hiện là mua Mellanox trị giá 7 tỷ USD vào năm 2020, đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của hãng, từ một sản phẩm chip đơn lẻ trở thành cả hệ thống máy chủ có giá khoảng 3 triệu USD.

Ngoài ra, Nvidia từng cố gắng mua Arm với giá 40 tỷ USD, nhưng bị chặn bởi các cơ quan quản lý. Kể từ đó, công ty chỉ mua lại các đội ngũ nhỏ để hỗ trợ kỹ thuật. Ngay cả CFO Colette Kress cũng thừa nhận rằng rất khó để tìm được một thương vụ M&A lớn khả thi trong bối cảnh hiện nay.

Rõ ràng, Nvidia đang ở vị thế mà phần lớn doanh nghiệp mơ ước: doanh thu tăng, biên lợi nhuận vượt trội, nhu cầu không ngừng mở rộng và tiền mặt chất đống. Nhưng sự dư thừa ấy lại đặt công ty trước một câu hỏi không dễ trả lời: làm thế nào sử dụng hàng chục tỷ USD hiệu quả mà không gây lo ngại cho nhà đầu tư, không lãng phí, và vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng phi mã?

Trong thế giới công nghệ, thiếu vốn có thể khiến một công ty thất bại. Nhưng với Nvidia, thừa vốn cũng đang trở thành một nỗi đau đầu rất… khó nói thành lời.

*Nguồn: CNBC, Fortune, BI