Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng sẽ phủ sóng wifi miễn phí tới 100% tổ dân phố

06-12-2025 - 15:38 PM | Kinh tế số

TP Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người sử dụng có khả năng truy cập cáp quang tốc độ 1Gbps. Tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm xã/phường/đặc khu có wifi tốc độ cao miễn phí đạt 100%.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”. Phát triển hạ tầng số nhằm phục vụ chuyển đổi số và dẫn dắt phát triển chính phủ số , kinh tế số, xã hội số.

Qua đó, tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế. Đặc biệt là nền kinh tế số. Định hướng phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng nằm trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu của cả nước.

Từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G/6G và một số công nghệ mới.

Cụ thể, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người sử dụng có khả năng truy cập cáp quang với tốc độ 1Gbps trở lên và được tiếp cận, sử dụng các giải pháp an toàn bảo mật khi truy cập mạng Internet.

Mỗi người dân trưởng thành có 1 điện thoại thông minh, có tài khoản thư điện tử (e-mail) công dân. Tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm của xã, phường, đặc khu có wifi kết nối Internet tốc độ cao phục vụ miễn phí đạt 100%.

Dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng.

Phổ cập các dịch vụ an ninh, an toàn (camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già, trẻ em) tới hộ gia đình và các tuyến đường, tuyến phố chính. Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 100% dân số.

Xây dựng hạ tầng viễn thông, bảo đảm năng lực sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G. Thành phố dự kiến sẽ đầu tư, nâng cấp mở rộng trung tâm dữ liệu ứng dụng nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu lưu trữ các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.

Đồng thời, xây dựng chính sách, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đầu tư từ 2-3 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu trong nước và sẵn sàng phát triển các Trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub)…

TP Hải Phòng đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp cụ thể triển khai để đạt được các mục tiêu trên. Trong đó, thời gian tới tập trung phát triển hạ tầng viễn thông – Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý - số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, ưu tiên chia sẻ hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác…

UBND TP Hải Phòng giao Sở KH&CN chủ trì, hướng dẫn các sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp Hải Phòng tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số, từng bước khẳng định vị thế là thành phố đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia và khu vực.

Thông tin mới về tuyến đường hơn 4.900 đồng, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ ông U80 phải báo ngay Công an sau khi nhận được cuộc gọi từ đầu số 035

Cụ ông U80 phải báo ngay Công an sau khi nhận được cuộc gọi từ đầu số 035 Nổi bật

2 loại giấy tờ đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

2 loại giấy tờ đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Nvidia đau đầu vì 60,6 tỷ USD tiền mặt

Nvidia đau đầu vì 60,6 tỷ USD tiền mặt

15:27 , 06/12/2025
Đường phố TP HCM nay "lạ" lắm!

Đường phố TP HCM nay "lạ" lắm!

15:12 , 06/12/2025
ChatGPT bị chê vì lắp bắp trả lời sai trước câu hỏi dễ đến nỗi trẻ con cũng biết: "Cứ tưởng tài giỏi cỡ nào!"

ChatGPT bị chê vì lắp bắp trả lời sai trước câu hỏi dễ đến nỗi trẻ con cũng biết: "Cứ tưởng tài giỏi cỡ nào!"

15:08 , 06/12/2025
Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

15:00 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên