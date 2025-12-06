Hải Phòng sẽ phủ sóng wifi miễn phí tới 100% tổ dân phố

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”. Phát triển hạ tầng số nhằm phục vụ chuyển đổi số và dẫn dắt phát triển chính phủ số , kinh tế số, xã hội số.

Qua đó, tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế. Đặc biệt là nền kinh tế số. Định hướng phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng nằm trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu của cả nước.

Từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G/6G và một số công nghệ mới.

Cụ thể, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người sử dụng có khả năng truy cập cáp quang với tốc độ 1Gbps trở lên và được tiếp cận, sử dụng các giải pháp an toàn bảo mật khi truy cập mạng Internet.

Mỗi người dân trưởng thành có 1 điện thoại thông minh, có tài khoản thư điện tử (e-mail) công dân. Tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm của xã, phường, đặc khu có wifi kết nối Internet tốc độ cao phục vụ miễn phí đạt 100%.

Dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng.

Phổ cập các dịch vụ an ninh, an toàn (camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già, trẻ em) tới hộ gia đình và các tuyến đường, tuyến phố chính. Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 100% dân số.

Xây dựng hạ tầng viễn thông, bảo đảm năng lực sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G. Thành phố dự kiến sẽ đầu tư, nâng cấp mở rộng trung tâm dữ liệu ứng dụng nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu lưu trữ các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.

Đồng thời, xây dựng chính sách, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đầu tư từ 2-3 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu trong nước và sẵn sàng phát triển các Trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub)…

TP Hải Phòng đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp cụ thể triển khai để đạt được các mục tiêu trên. Trong đó, thời gian tới tập trung phát triển hạ tầng viễn thông – Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý - số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, ưu tiên chia sẻ hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác…

UBND TP Hải Phòng giao Sở KH&CN chủ trì, hướng dẫn các sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp Hải Phòng tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số, từng bước khẳng định vị thế là thành phố đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia và khu vực.