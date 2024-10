Bắt đối tượng cho vay tín chấp lãi suất lên tới 450%/năm

Theo Cổng thông tin tỉnh Đắk Nông, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1985), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Theo điều tra, giữa năm 2023 đến nay, Dũng đã tổ chức hoạt động cho vay vốn với mức lãi suất cao nhằm mục đích thu lợi bất chính. Dũng thuê một số nhân viên hỗ trợ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay, hỗ trợ cho vay, giải ngân và thu hồi vốn, lãi. Người nào có nhu cầu vay tiền phải thế chấp cho Dũng các loại bản gốc giấy tờ tùy thân và ký vào giấy vay tiền.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Đắk Nông

Từ giữa năm 2023 đến nay, Dũng đã cho hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền theo hình thức tín chấp, thế chấp giấy tờ tùy thân với mức lãi suất từ 243,3% đến 451,9%/năm, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Văn Dũng đối với 4 người dân với tổng số tiền cho vay là 400 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 170 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dũng, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Văn Dũng như giấy tờ tùy thân của người vay, điện thoại di động, card quảng cáo cho vay, thẻ ATM ngân hàng…

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song qua Điều tra viên Trần Quốc Nghệ, số điện thoại 0915.200.609 để được phối hợp giải quyết.