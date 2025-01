Bắt đối tượng sinh năm 2000 chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều người trên cả nước bằng thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo”

Ngày 14/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Vương sinh năm 2000, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo từ chị L.T.D trú tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về việc vào khoảng tháng 10/2024 thông qua mạng xã hội chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 15.000.000 đồng dưới hình thức chốt đơn hàng online, tuy nhiên chị L.T.D không trình báo cơ quan Công an mà tìm kiếm sự giúp đỡ trên các hội nhóm Facebook nhằm thu hồi lại tiền đã mất. Không thu hồi được số tiền bị mất, chị L.T.D còn bị các đối tượng trên không gian mạng lừa đảo, chiếm đoạt 9.600.000 đồng và chặn liên lạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Văn Vương đã tạo lập nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội Facebook, sau đó tham gia vào các hội nhóm thu hồi tiền treo, hỗ trợ rút vốn nhanh, luật sư hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo… để tiếp cận “con mồi”. Đánh vào tâm lý nạn nhân mong muốn lấy lại số tiền đã mất, Vương thông báo với nạn nhân mình đã từng lấy lại số tiền bị lừa cho rất nhiều người, nếu người bị hại đồng ý sẽ hướng dẫn cách lấy lại số tiền đã bị mất.

Bằng thủ đoạn trên, nhiều bị hại (trong đó có chị L.T.D trú tại Sìn Hồ) tiếp tục bị mất tiền khi làm theo các bước hướng dẫn của Vương. Sau đó Vương chặn mọi liên lạc và xóa các tài khoản mạng xã hội, tạo các tài khoản mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác. Số tiền kiếm được các đối tượng sử dụng vào việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân…

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Bùi Văn Vương đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của nhiều bị hại trên các địa bàn trong cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 3 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội:

- Không tin tưởng tuyệt đối: Hãy cảnh giác với bất kỳ lời đề nghị "hỗ trợ lấy lại tiền" nào trên mạng xã hội, đặc biệt là khi yêu cầu chuyển tiền.

- Trình báo ngay cho cơ quan chức năng: Khi bị lừa đảo, hãy đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo.

- Lưu ý: Bộ Công an không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo.