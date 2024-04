Bắt đối tượng sinh năm 2002 lừa đảo số tiền lớn nhiều người trên cả nước

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu sinh năm 2002, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng Thúy Liễu đã lập nhóm Zalo bán quần áo trên mạng xã hội và mời nhiều người tham gia vào nhóm có tên “Nhóm 1-Sỉ Bé Diệu”, Nguyễn Thị Thúy Liễu tìm mua một tài khoản ngân hàng (số tài khoản 1022064... thuộc chủ sở hữu Phan Thị Ngọc D.) để giao dịch với khách.

Nhằm lấy lòng tin từ mọi người, Liễu thường xuyên đăng hình quần áo kèm giá sỉ để khách chọn mua. Mỗi lần chốt đơn hàng, Liễu yêu cầu khách chuyển hết số tiền rồi mới cho chuyển hàng đi. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Liễu chặn Zalo của bị hại và xóa họ khỏi nhóm sỉ để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thúy Liễu đã chiếm đoạt của chị N.T.H trú tại xã Lý Trạch (Bố Trạch) hơn 10 triệu đồng.

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Công an các tỉnh phía Bắc điều tra, xác định Nguyễn Thị Thúy Liễu đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên toàn quốc số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thúy Liễu ở tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thúy Liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 17/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.